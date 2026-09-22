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SSD Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) купить в Москве
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Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS)

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Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 1
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 2
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 3
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 4
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 5
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 6
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 7
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 8
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 1
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 2
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 3
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 4
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 5
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 6
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 7
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 8
  • Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718757
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS)

Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS)

Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6500
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ADATA M.2 2280 4TB Legend 900 Pro (SLEG-900P-4TCS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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