Накопитель SSD Digma 4Tb Meta M6 (DGSM4004TM63T)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Digma 4Tb Meta M6 (DGSM4004TM63T)
Благодаря применению новейшего высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0 x4 и сочетанию инновационных технологий твердотельный накопитель Digma META M6 демонстрирует превосходную производительность. Скорость чтения у диска достигает 7300 МБ/с, а скорость записи – 6600 МБ/с. SSD создан на основе мощного китайского контроллера Maxio MAP1602 с поддержкой прогрессивного протокола NVMe и современной технологии флеш-памяти с многослойной структурой TLC 3D NAND. Эти характеристики помогут серьезно сократить время ожидания при работе с тяжелыми приложениями. Модель отлично подойдет для установки тяжелых профессиональных программ, игр с высокими системными требованиями, а также для хранения и копирования значительного объема данных. Устройство поражает своей ёмкостью: 4 ТБ. Пользователи получают возможность для хранения всех любимых ресурсоемких игр, профессиональных программ для работы и творчества, фильмов и видео в сверхвысоком разрешении и много другого. Digma META M6 предлагает потрясающие показатели ресурса TBW – до 4000 ТБ. Твердотельный накопитель производится в компактном, широко распространенном форм-факторе M.2 2280. Толщина модели всего 2,25 мм. Диск совместим с ПК, ультратонкими ноутбуками и игровыми консолями c поддержкой SSD PCIe 4.0 x4. Модель подходит для установки на Sony PlayStation 5. Digma META M6 показывает не только превосходные результаты работы, но и имеет высочайший уровень качества и надежности. Локальная гарантия на SSD действует в течение пяти лет.
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