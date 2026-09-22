Накопитель SSD Kingston 4Tb (SNV3S/4000G)
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
64 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715820
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
20
Описание товара Накопитель SSD Kingston 4Tb (SNV3S/4000G)
Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD — это свежее решение для хранения данных на основе контроллера NVMe Gen 4x4, обеспечивающее скорость чтения/записи до 6000/5000 МБ/с . SSD-накопитель обеспечивает более низкое энергопотребление и снижает нагрев, оптимизируя производительность вашей системы без ущерба для ее эффективности. Компактная односторонняя конструкция M.2 2280 (22x80 мм) позволяет увеличить объем памяти до 4 ТБ сохраняя место для других компонентов. Оцените скорости NVMe с помощью NV3.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
1280
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Kingston NV3 PCIe 4.0 NVMe SSD — это свежее решение для хранения данных на основе контроллера NVMe Gen 4x4, обеспечивающее скорость чтения/записи до 6000/5000 МБ/с . SSD-накопитель обеспечивает более низкое энергопотребление и снижает нагрев, оптимизируя производительность вашей системы без ущерба для ее эффективности. Компактная односторонняя конструкция M.2 2280 (22x80 мм) позволяет увеличить объем памяти до 4 ТБ сохраняя место для других компонентов. Оцените скорости NVMe с помощью NV3.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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