Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 1
Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 2
Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 3
Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 4
Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
460
Максимальный ресурс записи (TBW)
2500
  • Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 1
  • Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 2
  • Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 3
  • Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 4
  • Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5&quot; 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 726833
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Solidigm
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
460
Максимальный ресурс записи (TBW)
2500
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z)

**Твердотельный накопитель SSD Solidigm 2.5' 480GB DC D3-S4520 (SSDSC2KB480GZ1Z)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Solidigm! Наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений благодаря высокой скорости чтения и записи данных. **Основные характеристики:** * номинальный объём: 480 ГБ; * интерфейс: SATA; * форм-фактор: 2.5'; * максимальная скорость чтения: 550 МБ/с; * максимальная скорость записи: 460 МБ/с; * среднее время наработки на отказ (MTBF): 2000 тыс. часов. Этот внутренний твердотельный накопитель идеально подходит для использования в системах, где требуется высокая производительность и надёжность. С Solidigm ваш компьютер будет работать быстрее и эффективнее!



Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA

Отзывы о товаре Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Solidigm
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
460
Максимальный ресурс записи (TBW)
2500
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD Solidigm 2.5' 480GB DC D3-S4520 (SSDSC2KB480GZ1Z)** Увеличьте скорость работы вашего компьютера с SSD-накопителем Solidigm! Наслаждайтесь быстрой загрузкой операционной системы и приложений благодаря высокой скорости чтения и записи данных. **Основные характеристики:** * номинальный объём: 480 ГБ; * интерфейс: SATA; * форм-фактор: 2.5'; * максимальная скорость чтения: 550 МБ/с; * максимальная скорость записи: 460 МБ/с; * среднее время наработки на отказ (MTBF): 2000 тыс. часов. Этот внутренний твердотельный накопитель идеально подходит для использования в системах, где требуется высокая производительность и надёжность. С Solidigm ваш компьютер будет работать быстрее и эффективнее!


Теги товара: 2.5", TLC, 2.5", TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA, TLC, 2.5", SATA, 2.5", TLC, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, TLC, 2.5", SATA, SATA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Solidigm S4520 Series SATA 2.5" 480GB (SSDSC2KB480GZ1Z) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...