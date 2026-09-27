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SSD Накопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1) купить в Москве
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Накопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)

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Накопитель SSD Intel 2.5&quot; D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 480 руб. 
Начислим 712 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 641617
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)
44 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
14х14х3
Вес, г.
190

Описание товара Накопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 44480 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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