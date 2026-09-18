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SSD Накопитель SSD Transcend 240Gb MTS820S (TS240GMTS820S) купить в Москве
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Накопитель SSD Transcend 240Gb MTS820S (TS240GMTS820S)

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Накопитель SSD Transcend 240Gb MTS820S (TS240GMTS820S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 810 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204593
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Transcend 240Gb MTS820S (TS240GMTS820S)

Заменой жесткому диску является SSD-накопитель TRANSCEND TS240GMTS820S. Эта модель накопителя на базе интерфейса SATA III обеспечивает быструю и качественную передачу данных. Благодаря усовершенствованным алгоритмам прошивки и микросхемам непревзойденного качества гарантируется долговечность устройства и надежность хранения информации. Объём накопителя составляет 240 Гб. Компактные размеры устройства способствуют его легкой и быстрой установке в самые тонкие устройства. Установка SSD-накопителя TRANSCEND TS240GMTS820S обеспечивает минимизацию времени загрузки программ и операционной системы в целом. В целях поддержки работоспособности накопителя и мониторинга его состояния используется фирменное ПО Transcend SSD Scope.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend 240Gb MTS820S (TS240GMTS820S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Заменой жесткому диску является SSD-накопитель TRANSCEND TS240GMTS820S. Эта модель накопителя на базе интерфейса SATA III обеспечивает быструю и качественную передачу данных. Благодаря усовершенствованным алгоритмам прошивки и микросхемам непревзойденного качества гарантируется долговечность устройства и надежность хранения информации. Объём накопителя составляет 240 Гб. Компактные размеры устройства способствуют его легкой и быстрой установке в самые тонкие устройства. Установка SSD-накопителя TRANSCEND TS240GMTS820S обеспечивает минимизацию времени загрузки программ и операционной системы в целом. В целях поддержки работоспособности накопителя и мониторинга его состояния используется фирменное ПО Transcend SSD Scope.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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