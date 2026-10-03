Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 640 руб.
В наличии
Код товара: 164849
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 640 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
80
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25)
Оптимизировать работу персонального компьютера позволяет SSD-накопитель SILICON POWER Slim S55 SP480GBSS3S55S25. Благодаря интерфейсу SATA III, данная модель обеспечивает быстрый запуск любых приложений и программ. Качественные комплектующие способствуют длительному и качественному использованию устройства. Кроме того, мониторить состояние и обеспечивать сохранность системы позволяет технология Bad Block Management. SSD-накопитель SILICON POWER Slim S55 SP480GBSS3S55S25 отличается легким и тонким корпусом. При этом, он защищен от ударов и вибраций благодаря тому, что в нем отсутствуют движущиеся компоненты.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Оптимизировать работу персонального компьютера позволяет SSD-накопитель SILICON POWER Slim S55 SP480GBSS3S55S25. Благодаря интерфейсу SATA III, данная модель обеспечивает быстрый запуск любых приложений и программ. Качественные комплектующие способствуют длительному и качественному использованию устройства. Кроме того, мониторить состояние и обеспечивать сохранность системы позволяет технология Bad Block Management. SSD-накопитель SILICON POWER Slim S55 SP480GBSS3S55S25 отличается легким и тонким корпусом. При этом, он защищен от ударов и вибраций благодаря тому, что в нем отсутствуют движущиеся компоненты.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S25) - купить по цене 6640 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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