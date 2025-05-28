Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Энергопотребление
1.36
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 460 руб.
В наличии
Код товара: 490621
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 460 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.36
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х5
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
SSD-накопитель Apacer AS350 Panther является оптимальным решением для ускорения работы настольных и мобильных компьютеров. Использование интерфейса SATA III обеспечивает высокую скорость передачи данных и делает его совместимым со всеми современными материнскими платами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
540
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
1.36
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Apacer AS350 Panther является оптимальным решением для ускорения работы настольных и мобильных компьютеров. Использование интерфейса SATA III обеспечивает высокую скорость передачи данных и делает его совместимым со всеми современными материнскими платами.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Достоинства:
Комментарий:
приехал в целости и сохранности, подключили,работает , претензий и вопросов нет(уже месяц пользуюсь).
Достоинства:
Комментарий:
вроде работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз. Проблемы не выявлены.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло все как и описано еще не устанавливал только успел получить пользуюсь таким же на 128гб все работает отлично))
Достоинства:
Комментарий:
Все супер!!! работает и радует
Достоинства:
Комментарий:
соответствует размеру, беру не первый раз. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, все Харрактеристики как и заявлено!
Достоинства:
Комментарий:
всё работает,пока не тестил
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Проверим в работе. Для ОСи самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Одна картинка вместо тысячи слов. Скорость чтения-записи зависит от размера файлов, много мелких файлов сильно снижают скорость любого диска. Данные о скорости диска любого производителя приводятся на основании данных о чтении-записи файлов больших размеров.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, скорость работы компьютера увеличилась.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ссд. Часто покупаю. Скорость почти на пределе саты.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный быстрый SSD с малым потреблением!
Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1) - по цене 6460 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
Достоинства:
Комментарий:
приехал в целости и сохранности, подключили,работает , претензий и вопросов нет(уже месяц пользуюсь).
Достоинства:
Комментарий:
вроде работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Беру второй раз. Проблемы не выявлены.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло все как и описано еще не устанавливал только успел получить пользуюсь таким же на 128гб все работает отлично))
Достоинства:
Комментарий:
Все супер!!! работает и радует
Достоинства:
Комментарий:
соответствует размеру, беру не первый раз. рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает хорошо, все Харрактеристики как и заявлено!
Достоинства:
Комментарий:
всё работает,пока не тестил
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск. Проверим в работе. Для ОСи самое то.
Достоинства:
Комментарий:
Одна картинка вместо тысячи слов. Скорость чтения-записи зависит от размера файлов, много мелких файлов сильно снижают скорость любого диска. Данные о скорости диска любого производителя приводятся на основании данных о чтении-записи файлов больших размеров.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично работает, скорость работы компьютера увеличилась.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие ссд. Часто покупаю. Скорость почти на пределе саты.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный быстрый SSD с малым потреблением!