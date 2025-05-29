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SSD Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X)

35 Отзывы
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Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 2
Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 3
Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 4
Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
  • Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 110 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 546347
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X)
7 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X)

Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
скорость хорошая. Доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
три месяца использую, скоростью доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Мурад М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу установил Windows все прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает , пришло быстро !
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, ноут заработал в разы быстрее
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Все доставили во время и быстро, SSD работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший жёсткий диск. Пока проблемм нет
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю второй раз, всё отлично, продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вина залетела будь здоров! Далее посмотрим!!! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Упакованно хорошо,работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает! посмотрим в работе!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
ssd отличный скорость чтения и передачи как заявлено рекомендую продавца спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий. Скорость высокая. Старый ноут ожил
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Пиляев Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Подключился все работает спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Я уже оценил этот товар, куда дели? Почему по два раза оценивать? Ещё раз... и в глаз!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
ssd работает без проблем, поставил на старый ноутбук, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вера Л.

Достоинства:


Комментарий:
Фактический объем 477Гб. В остальном вопросов нет, брала просто как дополнительный.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, проблем не возникло при установки!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD накопитель, поставил его в ноутбук, для работы в многосистемной конфигурации. Этот SSD рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличные диски, скорость соответствует, цена идеал
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Система установилась. Спустя какое то время пишу, и он работает. Тесты не делал, в целом быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
В ноут установил, работает. Вторая жизнь компу.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Эмин И.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, как всегда работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
никаких нареканий, работает классно, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар новый, упаковка была целая. Завелся сразу, нужно было только создать новый том, т.к память нераспределенна. Поставил систему, все нормально работает. За месяц работы нареканий не было
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен. Проверил тестами, две недели эксплуатации - без нареканий, всё устраивает. Хорошая покупка.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
болтики крепления не вкручиваются
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Зачётный SSD, просто летает...
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный продукт. Изделия этого производителя покупаю не первый раз, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Не дорогой ssd диск покупать можно скорость чтения 540мб.с запись 470мб.с посмотрим на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
ленар Т.

Достоинства:


Комментарий:
Поставили, работает пока, там видно будет
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость соответствует Будем посмотреть на долго ли
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй диск, по качеству пока говорить рано
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая флешка, для бюджетного апгрейда ноутбука самое то. По скоростям показывает себя хорошо. После заполнения объема на 55% скорость чтения никак не пострадала, но скорость записи просела вполовину, впрочем это нормально для дешёвых ССД. По долгосроку посмотрим. Если что-то произойдет - отзыв дополню
03.04.2023
Армен

Достоинства:
Соотношение цена-качество.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Давно использую флешки и ssd netac. Пока никто из этих устройств не подводит. Скорости прибоизительно соответствуют, гарантия присутствует, ждать доставки неизвестно откуда не надо. В итоге: хороший диск за хорошую цену.



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
скорость хорошая. Доставка быстрая
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
три месяца использую, скоростью доволен
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Мурад М.

Достоинства:


Комментарий:
Спасибо продавцу установил Windows все прекрасно работает
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все работает , пришло быстро !
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Константин М.

Достоинства:


Комментарий:
отлично, ноут заработал в разы быстрее
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Все доставили во время и быстро, SSD работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
24.05.2025
Елена П.

Достоинства:


Комментарий:
хороший жёсткий диск. Пока проблемм нет
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Наталья К.

Достоинства:


Комментарий:
покупаю второй раз, всё отлично, продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Сергей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Вина залетела будь здоров! Далее посмотрим!!! Продавца рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Упакованно хорошо,работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
пока работает! посмотрим в работе!
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Евгений З.

Достоинства:


Комментарий:
ssd отличный скорость чтения и передачи как заявлено рекомендую продавца спасибо большое
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Диск рабочий. Скорость высокая. Старый ноут ожил
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Пиляев Владимир

Достоинства:


Комментарий:
Подключился все работает спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
Я уже оценил этот товар, куда дели? Почему по два раза оценивать? Ещё раз... и в глаз!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Андрей Т.

Достоинства:


Комментарий:
ssd работает без проблем, поставил на старый ноутбук, все хорошо
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Вера Л.

Достоинства:


Комментарий:
Фактический объем 477Гб. В остальном вопросов нет, брала просто как дополнительный.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Вадим Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо, проблем не возникло при установки!
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Анатолий М.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD накопитель, поставил его в ноутбук, для работы в многосистемной конфигурации. Этот SSD рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
отличные диски, скорость соответствует, цена идеал
Источник: Яндекс Маркет
07.05.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Система установилась. Спустя какое то время пишу, и он работает. Тесты не делал, в целом быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Вячеслав Б.

Достоинства:


Комментарий:
В ноут установил, работает. Вторая жизнь компу.
Источник: Яндекс Маркет
06.05.2025
Эмин И.

Достоинства:


Комментарий:
Беру не первый раз, как всегда работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
никаких нареканий, работает классно, спасибо
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Андрей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар новый, упаковка была целая. Завелся сразу, нужно было только создать новый том, т.к память нераспределенна. Поставил систему, все нормально работает. За месяц работы нареканий не было
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр М.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен. Проверил тестами, две недели эксплуатации - без нареканий, всё устраивает. Хорошая покупка.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Сергей А.

Достоинства:


Комментарий:
болтики крепления не вкручиваются
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Игорь Р.

Достоинства:


Комментарий:
Зачётный SSD, просто летает...
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Александр З.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный продукт. Изделия этого производителя покупаю не первый раз, все работает.
Источник: Яндекс Маркет
02.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Не дорогой ssd диск покупать можно скорость чтения 540мб.с запись 470мб.с посмотрим на сколько хватит
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
ленар Т.

Достоинства:


Комментарий:
Поставили, работает пока, там видно будет
Источник: Яндекс Маркет
01.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость соответствует Будем посмотреть на долго ли
Источник: Яндекс Маркет
29.04.2025
Николай С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру второй диск, по качеству пока говорить рано
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Неплохая флешка, для бюджетного апгрейда ноутбука самое то. По скоростям показывает себя хорошо. После заполнения объема на 55% скорость чтения никак не пострадала, но скорость записи просела вполовину, впрочем это нормально для дешёвых ССД. По долгосроку посмотрим. Если что-то произойдет - отзыв дополню
03.04.2023
Армен

Достоинства:
Соотношение цена-качество.

Недостатки:
Не выявил.

Комментарий:
Давно использую флешки и ssd netac. Пока никто из этих устройств не подводит. Скорости прибоизительно соответствуют, гарантия присутствует, ждать доставки неизвестно откуда не надо. В итоге: хороший диск за хорошую цену.


Накопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X) - стоимость товара 7110 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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