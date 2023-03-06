Накопитель SSD KingSpec 512Gb mSATA (MT-512)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 512Gb mSATA (MT-512)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Высокоскоростной интерфейс mSATA6 обеспечивает быстрое подключение и эффективный доступ к данным. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.
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Достоинства:
большой объем,
физический размер
Недостатки:
редкий коннектор mSATA подключения, там где такая память требуется
Комментарий:
Прекрасный диск для совместимых с данным стандартом памяти ноутбуков, во всем остальном это просто SSD.
Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 512Gb mSATA (MT-512)
Достоинства:
большой объем,
физический размер
Недостатки:
редкий коннектор mSATA подключения, там где такая память требуется
Комментарий:
Прекрасный диск для совместимых с данным стандартом памяти ноутбуков, во всем остальном это просто SSD.