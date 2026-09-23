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SSD Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 512GB (AP512GAS2280P4X-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 512GB (AP512GAS2280P4X-1)

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Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 512GB (AP512GAS2280P4X-1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 220 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 604991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 512GB (AP512GAS2280P4X-1)
8 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1500
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х4х1
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 512GB (AP512GAS2280P4X-1)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 512GB (AP512GAS2280P4X-1)




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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
512
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1500
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
4
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 512GB (AP512GAS2280P4X-1) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 8220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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