Накопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Энергопотребление
13.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
397 370 руб.
В наличии
Код товара: 518117
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Загружаем...
397 370 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
133
Описание товара Накопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07
Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 за счет повышенной стабильности обеспечивает бесперебойное функционирование в составе серверного оборудования и корпоративных систем. Высокая вычислительная производительность достигается благодаря контроллеру с интерфейсом PCI-E Gen4 x4. Скорость до 6700 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения гарантирует быстродействие при запуске ресурсоемких программ и в режиме многозадачности. Объем 7680 ГБ предусматривает хранение большого количества программ и файлов. Накопитель Samsung PM9A3 выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и подключается посредством разъема U.2.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6700
Скорость записи, Мб/с
4000
Максимальный ресурс записи (TBW)
14016
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13.5
Страна производитель
Китай
Серверный SSD накопитель Samsung PM9A3 за счет повышенной стабильности обеспечивает бесперебойное функционирование в составе серверного оборудования и корпоративных систем. Высокая вычислительная производительность достигается благодаря контроллеру с интерфейсом PCI-E Gen4 x4. Скорость до 6700 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения гарантирует быстродействие при запуске ресурсоемких программ и в режиме многозадачности. Объем 7680 ГБ предусматривает хранение большого количества программ и файлов. Накопитель Samsung PM9A3 выполнен в форм-факторе 2.5 дюйма и подключается посредством разъема U.2.
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Накопитель SSD Samsung 7.68TB TLC PM9A3 MZQL27T6HBLA-00A07 – стоимость товара 397370 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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