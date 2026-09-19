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SSD Накопитель SSD Intel PCIE 7.68TB TLC 2.5" DC P5510 SSDPF2KX076TZ01 купить в Москве
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Накопитель SSD Intel PCIE 7.68TB TLC 2.5" DC P5510 SSDPF2KX076TZ01

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Накопитель SSD Intel PCIE 7.68TB TLC 2.5&quot; DC P5510 SSDPF2KX076TZ01
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4194
Максимальный ресурс записи (TBW)
14336
Энергопотребление
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
362 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 462507
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Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4194
Максимальный ресурс записи (TBW)
14336
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD Intel PCIE 7.68TB TLC 2.5" DC P5510 SSDPF2KX076TZ01

PCIe-накопитель Intel D7-P5510 на 7680 ГБ подходит для хранения видеоархива, тяжеловесных программ и игр. Устройство толщиной 1.5 см с форм-фактором 2.5” подходит для установки в ПК с разными размерами корпусов и поддержкой подключения к материнской плате через разъем U.2. Благодаря NVMe модель работает быстрее накопителей с протоколом SATA. Intel D7-P5510 считывает данные со скоростью 7000 Мбайт/сек, а записывает при 4194 Мбайт/сек. Аппаратное шифрование данных защищает информацию от посторонних с помощью пароля. Накопитель выдерживает ежедневную перезапись 76 ГБ при общем ресурсе за весь срок службы 14000 ТБ.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel PCIE 7.68TB TLC 2.5" DC P5510 SSDPF2KX076TZ01




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 6 до 10 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
7680
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4194
Максимальный ресурс записи (TBW)
14336
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
18
Страна производитель
Китай
Описание
PCIe-накопитель Intel D7-P5510 на 7680 ГБ подходит для хранения видеоархива, тяжеловесных программ и игр. Устройство толщиной 1.5 см с форм-фактором 2.5” подходит для установки в ПК с разными размерами корпусов и поддержкой подключения к материнской плате через разъем U.2. Благодаря NVMe модель работает быстрее накопителей с протоколом SATA. Intel D7-P5510 считывает данные со скоростью 7000 Мбайт/сек, а записывает при 4194 Мбайт/сек. Аппаратное шифрование данных защищает информацию от посторонних с помощью пароля. Накопитель выдерживает ежедневную перезапись 76 ГБ при общем ресурсе за весь срок службы 14000 ТБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel PCIE 7.68TB TLC 2.5" DC P5510 SSDPF2KX076TZ01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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