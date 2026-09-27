Накопитель SSD M.2 Silicon Power 1.0TB UD85 (SP01KGBP44UD8505)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
2800
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 600500
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.35
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
2800
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD M.2 Silicon Power 1.0TB UD85 (SP01KGBP44UD8505)
M.2 накопитель Silicon Power UD85 с интерфейсом PCI-E 4.0x4 обеспечивает значительное ускорение загрузки системы и выполнения различных задач в системе ПК. Он выполнен в компактном форм-факторе M.2 и отличается широкой совместимостью с разными платформами. В режиме последовательного чтения скорость Silicon Power UD85 достигает показателя 3600 Мбайт/сек. Объем 1000 ГБ предоставляет возможность размещения большого количества документов, приложений или прочих файлов. Работа в режиме RAID-массива, встроенная E2E защита данных и функция автоматического кода исправления ошибок (ECC) гарантируют надежность хранения.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.35
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
3600
Скорость записи, Мб/с
2800
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Silicon Power UD85 с интерфейсом PCI-E 4.0x4 обеспечивает значительное ускорение загрузки системы и выполнения различных задач в системе ПК. Он выполнен в компактном форм-факторе M.2 и отличается широкой совместимостью с разными платформами. В режиме последовательного чтения скорость Silicon Power UD85 достигает показателя 3600 Мбайт/сек. Объем 1000 ГБ предоставляет возможность размещения большого количества документов, приложений или прочих файлов. Работа в режиме RAID-массива, встроенная E2E защита данных и функция автоматического кода исправления ошибок (ECC) гарантируют надежность хранения.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Накопитель SSD M.2 Silicon Power 1.0TB UD85 (SP01KGBP44UD8505) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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