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SSD Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X)

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Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X) - фото 2
Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X) - фото 3
Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
  • Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401421
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
490
Максимальный ресурс записи (TBW)
140
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. mSATA SSD предлагает компактное решение для повышения скорости работы устройства. Форм-фактор легко заменяется и модернизируется, что обеспечивает дополнительную гибкость при обновлении оборудования.


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