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SSD Накопитель SSD Patriot SATA2.5" 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR купить в Москве
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Накопитель SSD Patriot SATA2.5" 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR

3 Отзывы
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Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 1
Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 2
Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 3
Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 4
Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 5
Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 6
Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 7
Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
  • Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 6
  • Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 7
  • Накопитель SSD Patriot SATA2.5&quot; 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 450 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 462502
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Patriot SATA2.5" 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR
3 450 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х3
Вес, г.
55

Описание товара Накопитель SSD Patriot SATA2.5" 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot SATA2.5" 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR

Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично , как всегда. Беру из постоянно
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Вася П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, беру уже не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка слабенькая, обычный пакет. Ещё не установили, внешне вроде все нормально



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С объемом 240 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Владислав А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично , как всегда. Беру из постоянно
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Вася П.

Достоинства:


Комментарий:
работает, беру уже не первый раз
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Дарья К.

Достоинства:


Комментарий:
упаковка слабенькая, обычный пакет. Ещё не установили, внешне вроде все нормально


Накопитель SSD Patriot SATA2.5" 240GB BURST ELITE PBE240GS25SSDR - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3450 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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