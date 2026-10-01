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SSD Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)

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Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 2
Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 3
Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 4
Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб. 
Начислим 41 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 401423
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)
2 510 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х16х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы и повышенную производительность по сравнению с механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера и в 10 раз быстрее, чем жесткий диск. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для ноутбуков и других мобильных цифровых устройств.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Netac N535S Series 120Gb (NT01N535S-120G-S3X) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2510 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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