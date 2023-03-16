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SSD Накопитель SSD Samsung 1Tb PM9A1 OEM (MZVL21T0HCLR-00B00) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 1Tb PM9A1 OEM (MZVL21T0HCLR-00B00)

1 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 1Tb PM9A1 OEM (MZVL21T0HCLR-00B00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5100
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Энергопотребление
5.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 547314
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5100
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х2х1
Вес, г.
8

Описание товара Накопитель SSD Samsung 1Tb PM9A1 OEM (MZVL21T0HCLR-00B00)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1Tb PM9A1 OEM (MZVL21T0HCLR-00B00)

16.03.2023
Рустам

Достоинства:
OEM Samsung т.е. без изысков PRO но в тоже время хорошая производительность, почти как 980.

Недостатки:
Разве что ПО Samsung ограничивает информацию по OEM, а это текущая температура и обновление Firmware.
Но это не проблематично т.к. есть ПО к примеру HWINFO где можно увидеть температуру а по Firmware есть иное ПО Samsung для обновления.

Комментарий:
В целом доволен покупкой, сервисом магазина и доставкой!
Спасибо.



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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5100
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.8
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
16.03.2023
Рустам

Достоинства:
OEM Samsung т.е. без изысков PRO но в тоже время хорошая производительность, почти как 980.

Недостатки:
Разве что ПО Samsung ограничивает информацию по OEM, а это текущая температура и обновление Firmware.
Но это не проблематично т.к. есть ПО к примеру HWINFO где можно увидеть температуру а по Firmware есть иное ПО Samsung для обновления.

Комментарий:
В целом доволен покупкой, сервисом магазина и доставкой!
Спасибо.


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