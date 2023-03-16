Накопитель SSD Samsung 1Tb PM9A1 OEM (MZVL21T0HCLR-00B00)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1Tb PM9A1 OEM (MZVL21T0HCLR-00B00)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Достоинства:
OEM Samsung т.е. без изысков PRO но в тоже время хорошая производительность, почти как 980.
Недостатки:
Разве что ПО Samsung ограничивает информацию по OEM, а это текущая температура и обновление Firmware.
Но это не проблематично т.к. есть ПО к примеру HWINFO где можно увидеть температуру а по Firmware есть иное ПО Samsung для обновления.
Комментарий:
В целом доволен покупкой, сервисом магазина и доставкой!
Спасибо.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1Tb PM9A1 OEM (MZVL21T0HCLR-00B00)
Достоинства:
OEM Samsung т.е. без изысков PRO но в тоже время хорошая производительность, почти как 980.
Недостатки:
Разве что ПО Samsung ограничивает информацию по OEM, а это текущая температура и обновление Firmware.
Но это не проблематично т.к. есть ПО к примеру HWINFO где можно увидеть температуру а по Firmware есть иное ПО Samsung для обновления.
Комментарий:
В целом доволен покупкой, сервисом магазина и доставкой!
Спасибо.