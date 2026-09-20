Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
3.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 559571
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
190
Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU)
Твердотельный SATA-накопитель Samsung 870 EVO имеет объем 500 Гб и выполнен в форм-факторе 2.5". Данный накопитель разработан на основе технологии MLC V- NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Твердотельный SATA-накопитель Samsung 870 EVO имеет объем 500 Гб и выполнен в форм-факторе 2.5". Данный накопитель разработан на основе технологии MLC V- NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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