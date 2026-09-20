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SSD Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU)

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Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 1
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 2
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 3
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 4
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 5
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 6
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 7
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 8
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 9
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 10
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 11
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 12
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 13
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 14
Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
3.5
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 9
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 10
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 11
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 12
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 13
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 14
  • Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 559571
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
190

Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU)

Твердотельный SATA-накопитель Samsung 870 EVO имеет объем 500 Гб и выполнен в форм-факторе 2.5". Данный накопитель разработан на основе технологии MLC V- NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung SATA III 500Gb 870 EVO (MZ-77E500B/EU)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
500
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный SATA-накопитель Samsung 870 EVO имеет объем 500 Гб и выполнен в форм-факторе 2.5". Данный накопитель разработан на основе технологии MLC V- NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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