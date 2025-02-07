Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)
Представленный на этой странице SSD накопитель SAMSUNG 980 MZ-V8V500BW подойдет для модернизации существующего ПК. Также его можно установить в качестве основного накопителя в новый компьютер. Объем виртуального пространства, им предлагаемый, равен 500 Гб. Форм-фактор изделия - М.2 2280. Производитель сообщил ему интерфейс PCI-E x4, что делает возможной высокую скорость обработки информации. Чтение осуществляется на скорости до 3100 Мб/с, а запись - 2600 Мб/с. Время наработки на отказ у SSD накопителя SAMSUNG 980 MZ-V8V500BW составляет 1500000 часов. Здесь установлен контроллер NAND Samsung Pablo Controller. Тип памяти NAND - V-NAND. Скорость произвольного чтения составляет 400000, а записи - 470000. Реализована поддержка NVMe. Ресурс TBW равен целым 300 Тб. Модель отличается экономичностью, поскольку ее потребляемая мощность при обычном функционировании равна всего 5.9 Вт, а при переходе в режим ожидания понижается до 0.045 Вт.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.
Достоинства:
скорость работы
Достоинства:
качество
Недостатки:
не обнаружены
Комментарий:
выгодная цена
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)
Достоинства:
Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший, качественный товар
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.
Достоинства:
скорость работы
Достоинства:
качество
Недостатки:
не обнаружены
Комментарий:
выгодная цена