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SSD Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)

6 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 8
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 9
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 10
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 11
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2600
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Энергопотребление
5.9
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 8
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 9
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 10
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 11
  • Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 220 руб. 
Начислим 308 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475231
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)
19 220 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2600
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)

Представленный на этой странице SSD накопитель SAMSUNG 980 MZ-V8V500BW подойдет для модернизации существующего ПК. Также его можно установить в качестве основного накопителя в новый компьютер. Объем виртуального пространства, им предлагаемый, равен 500 Гб. Форм-фактор изделия - М.2 2280. Производитель сообщил ему интерфейс PCI-E x4, что делает возможной высокую скорость обработки информации. Чтение осуществляется на скорости до 3100 Мб/с, а запись - 2600 Мб/с. Время наработки на отказ у SSD накопителя SAMSUNG 980 MZ-V8V500BW составляет 1500000 часов. Здесь установлен контроллер NAND Samsung Pablo Controller. Тип памяти NAND - V-NAND. Скорость произвольного чтения составляет 400000, а записи - 470000. Реализована поддержка NVMe. Ресурс TBW равен целым 300 Тб. Модель отличается экономичностью, поскольку ее потребляемая мощность при обычном функционировании равна всего 5.9 Вт, а при переходе в режим ожидания понижается до 0.045 Вт.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Чувашев Максим

Достоинства:


Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Эд К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.
14.10.2022
Сергей

Достоинства:
скорость работы
09.10.2022
Александр

Достоинства:
качество

Недостатки:
не обнаружены

Комментарий:
выгодная цена



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2600
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.9
Страна производитель
Китай
Описание
Представленный на этой странице SSD накопитель SAMSUNG 980 MZ-V8V500BW подойдет для модернизации существующего ПК. Также его можно установить в качестве основного накопителя в новый компьютер. Объем виртуального пространства, им предлагаемый, равен 500 Гб. Форм-фактор изделия - М.2 2280. Производитель сообщил ему интерфейс PCI-E x4, что делает возможной высокую скорость обработки информации. Чтение осуществляется на скорости до 3100 Мб/с, а запись - 2600 Мб/с. Время наработки на отказ у SSD накопителя SAMSUNG 980 MZ-V8V500BW составляет 1500000 часов. Здесь установлен контроллер NAND Samsung Pablo Controller. Тип памяти NAND - V-NAND. Скорость произвольного чтения составляет 400000, а записи - 470000. Реализована поддержка NVMe. Ресурс TBW равен целым 300 Тб. Модель отличается экономичностью, поскольку ее потребляемая мощность при обычном функционировании равна всего 5.9 Вт, а при переходе в режим ожидания понижается до 0.045 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Чувашев Максим

Достоинства:


Комментарий:
Производство Вьетнам не Корея,
Источник: Яндекс Маркет
12.08.2024
Эд К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный товар, заявленные скорости соответствуют, при тестировании всë определяется. Рекомнндую.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2024
Марина К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший, качественный товар
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2024
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, отличный диск. Рекомендую.
14.10.2022
Сергей

Достоинства:
скорость работы
09.10.2022
Александр

Достоинства:
качество

Недостатки:
не обнаружены

Комментарий:
выгодная цена


Накопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW) - купить по цене 19220 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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