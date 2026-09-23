Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB
Скорость чтения, Мб/c
1050
Скорость записи, Мб/с
1000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 000 руб.
В наличии
Код товара: 492057
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
22 000 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB
Скорость чтения, Мб/c
1050
Скорость записи, Мб/с
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х5
Вес, г.
220
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный
Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB
Скорость чтения, Мб/c
1050
Скорость записи, Мб/с
1000
Страна производитель
Китай
Легкий карманный накопитель Portable SSD T7 очень удобен для хранения и загрузки больших файлов. Используя накопитель Т7, вы по достоинству оцените повышение продуктивности вашей работы и получите удовольствие от развлекательного контента.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Samsung 1Tb (MU-PC1T0T/WW) черный - по цене 22000 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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