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SSD Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)

20 Отзывы
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Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 1
Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 2
Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 3
Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 4
Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 5
Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 6
Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Энергопотребление
6.3
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 1
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 2
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 3
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 4
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 5
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 6
  • Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 870 руб. 
Начислим 366 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 504901
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)
22 870 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
6.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)

M.2 накопитель Kingston KC3000 способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами и увеличить отзывчивость системы. Накопитель ориентирован на 3D-рендеринг и создание контента с разрешением 4K+. Благодаря объему 1024 ГБ данный накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийного контента и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Для эффективного отведения тепла и поддержания стабильности в режиме интенсивных нагрузок в накопителе Kingston KC3000 применяется графеновый радиатор.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)

Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший SSD отличные скорости, урвал за 9к+2800 бонусов Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
второй день - полет нормальный. спустя несколько месяцев отзыв дополнять не буду
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Юрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество за хорошую цену. Проблем не обнаружено.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
Ссд имба, что сказать ещё. Только скорости могут несколько отличаться у разных систем, не знаю, с чем связано может
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный, но за такие деньги в комплект можно было и доложить винт и стойку для крепления
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, быстрый и много памяти, доволен покупкой)
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает примерно месяц, без нареканий, описанию соответствует
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Vitaly K.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный ссд, в ноут подошел, работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск. с установкой проблем не возникло. отработал уже пол года без проблем. быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель. Работает пол года, полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ссд, поставил на него 11 виндус, грузится за 15 секунд. Будьте внимательны и лучше не ставьте его в дешевую материнку без охлаждения, на моей под большим радиатором греется до 55°
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Оригинал. Работает как положено. Без радиатора категорически нельзя ставить.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, отличный товар даже кот от скорости в шоке↔
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным параметрам по скорости чтения и записи. Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель. Работает быстро и практически не греется в моем компе.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Марета Е.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка заводская. Не нарушена. Рассчитываю на долгую службу.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
несколько горячеват для внешнего кейса но в домашнем компе норм . особенно если на него поставить доп радиатор
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар , упаковка целая в внутри тоже , товарный вид очень приятный
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает без проблем, упаковка была чуть чуть порвана, но не критично главное что диск работает без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Ян М.

Достоинства:


Комментарий:
все пока что отлично, дополнительно поставил радиатор



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Kingston
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
6.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Kingston KC3000 способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами и увеличить отзывчивость системы. Накопитель ориентирован на 3D-рендеринг и создание контента с разрешением 4K+. Благодаря объему 1024 ГБ данный накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийного контента и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Для эффективного отведения тепла и поддержания стабильности в режиме интенсивных нагрузок в накопителе Kingston KC3000 применяется графеновый радиатор.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
15.09.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший SSD отличные скорости, урвал за 9к+2800 бонусов Спасибо продавцу!
Источник: Яндекс Маркет
13.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
второй день - полет нормальный. спустя несколько месяцев отзыв дополнять не буду
Источник: Яндекс Маркет
08.09.2025
Юрий У.

Достоинства:


Комментарий:
Отличное качество за хорошую цену. Проблем не обнаружено.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Павел И.

Достоинства:


Комментарий:
Ссд имба, что сказать ещё. Только скорости могут несколько отличаться у разных систем, не знаю, с чем связано может
Источник: Яндекс Маркет
30.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный, но за такие деньги в комплект можно было и доложить винт и стойку для крепления
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, быстрый и много памяти, доволен покупкой)
Источник: Яндекс Маркет
27.08.2025
Сергей Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает примерно месяц, без нареканий, описанию соответствует
Источник: Яндекс Маркет
25.08.2025
Vitaly K.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальный ссд, в ноут подошел, работает отлично!
Источник: Яндекс Маркет
23.08.2025
Вадим Г.

Достоинства:


Комментарий:
отличный диск. с установкой проблем не возникло. отработал уже пол года без проблем. быстрый.
Источник: Яндекс Маркет
19.08.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель. Работает пол года, полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
07.08.2025
Олег Р.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ссд, поставил на него 11 виндус, грузится за 15 секунд. Будьте внимательны и лучше не ставьте его в дешевую материнку без охлаждения, на моей под большим радиатором греется до 55°
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично. Оригинал. Работает как положено. Без радиатора категорически нельзя ставить.
Источник: Яндекс Маркет
05.08.2025
Игорь Е.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, отличный товар даже кот от скорости в шоке↔
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Соответствует заявленным параметрам по скорости чтения и записи. Все отлично
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Юлия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный накопитель. Работает быстро и практически не греется в моем компе.
Источник: Яндекс Маркет
26.07.2025
Марета Е.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка заводская. Не нарушена. Рассчитываю на долгую службу.
Источник: Яндекс Маркет
25.07.2025
Евгений Д.

Достоинства:


Комментарий:
несколько горячеват для внешнего кейса но в домашнем компе норм . особенно если на него поставить доп радиатор
Источник: Яндекс Маркет
22.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
отличный товар , упаковка целая в внутри тоже , товарный вид очень приятный
Источник: Яндекс Маркет
20.07.2025
Артём Б.

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает без проблем, упаковка была чуть чуть порвана, но не критично главное что диск работает без проблем!
Источник: Яндекс Маркет
19.07.2025
Ян М.

Достоинства:


Комментарий:
все пока что отлично, дополнительно поставил радиатор


Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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