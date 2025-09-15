Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Энергопотребление
6.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 870 руб.
В наличии
Код товара: 504901
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22 870 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
6.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х13х1
Вес, г.
30
Описание товара Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)
M.2 накопитель Kingston KC3000 способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами и увеличить отзывчивость системы. Накопитель ориентирован на 3D-рендеринг и создание контента с разрешением 4K+. Благодаря объему 1024 ГБ данный накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийного контента и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Для эффективного отведения тепла и поддержания стабильности в режиме интенсивных нагрузок в накопителе Kingston KC3000 применяется графеновый радиатор.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
6.3
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Страна производитель
Китай
M.2 накопитель Kingston KC3000 способен эффективно справляться с требовательными ресурсоемкими задачами и увеличить отзывчивость системы. Накопитель ориентирован на 3D-рендеринг и создание контента с разрешением 4K+. Благодаря объему 1024 ГБ данный накопитель предоставляет достаточно пространства для хранения игр, мультимедийного контента и прочих файлов. Форм-фактор M.2 гарантирует широкую совместимость с настольными ПК и ноутбуками. Для эффективного отведения тепла и поддержания стабильности в режиме интенсивных нагрузок в накопителе Kingston KC3000 применяется графеновый радиатор.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
Хороший SSD отличные скорости, урвал за 9к+2800 бонусов Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
второй день - полет нормальный. спустя несколько месяцев отзыв дополнять не буду
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество за хорошую цену. Проблем не обнаружено.
Достоинства:
Комментарий:
Ссд имба, что сказать ещё. Только скорости могут несколько отличаться у разных систем, не знаю, с чем связано может
Достоинства:
Комментарий:
отличный, но за такие деньги в комплект можно было и доложить винт и стойку для крепления
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, быстрый и много памяти, доволен покупкой)
Достоинства:
Комментарий:
работает примерно месяц, без нареканий, описанию соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный ссд, в ноут подошел, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск. с установкой проблем не возникло. отработал уже пол года без проблем. быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель. Работает пол года, полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ссд, поставил на него 11 виндус, грузится за 15 секунд. Будьте внимательны и лучше не ставьте его в дешевую материнку без охлаждения, на моей под большим радиатором греется до 55°
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Оригинал. Работает как положено. Без радиатора категорически нельзя ставить.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличный товар даже кот от скорости в шоке↔
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным параметрам по скорости чтения и записи. Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель. Работает быстро и практически не греется в моем компе.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка заводская. Не нарушена. Рассчитываю на долгую службу.
Достоинства:
Комментарий:
несколько горячеват для внешнего кейса но в домашнем компе норм . особенно если на него поставить доп радиатор
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар , упаковка целая в внутри тоже , товарный вид очень приятный
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает без проблем, упаковка была чуть чуть порвана, но не критично главное что диск работает без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
все пока что отлично, дополнительно поставил радиатор
Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 22870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingston KC3000 1.0Tb (SKC3000S/1024G)
Достоинства:
Комментарий:
Хороший SSD отличные скорости, урвал за 9к+2800 бонусов Спасибо продавцу!
Достоинства:
Комментарий:
второй день - полет нормальный. спустя несколько месяцев отзыв дополнять не буду
Достоинства:
Комментарий:
Отличное качество за хорошую цену. Проблем не обнаружено.
Достоинства:
Комментарий:
Ссд имба, что сказать ещё. Только скорости могут несколько отличаться у разных систем, не знаю, с чем связано может
Достоинства:
Комментарий:
отличный, но за такие деньги в комплект можно было и доложить винт и стойку для крепления
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, быстрый и много памяти, доволен покупкой)
Достоинства:
Комментарий:
работает примерно месяц, без нареканий, описанию соответствует
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный ссд, в ноут подошел, работает отлично!
Достоинства:
Комментарий:
отличный диск. с установкой проблем не возникло. отработал уже пол года без проблем. быстрый.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель. Работает пол года, полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
хороший ссд, поставил на него 11 виндус, грузится за 15 секунд. Будьте внимательны и лучше не ставьте его в дешевую материнку без охлаждения, на моей под большим радиатором греется до 55°
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Оригинал. Работает как положено. Без радиатора категорически нельзя ставить.
Достоинства:
Комментарий:
Все работает, отличный товар даже кот от скорости в шоке↔
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует заявленным параметрам по скорости чтения и записи. Все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Отличный накопитель. Работает быстро и практически не греется в моем компе.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка заводская. Не нарушена. Рассчитываю на долгую службу.
Достоинства:
Комментарий:
несколько горячеват для внешнего кейса но в домашнем компе норм . особенно если на него поставить доп радиатор
Достоинства:
Комментарий:
отличный товар , упаковка целая в внутри тоже , товарный вид очень приятный
Достоинства:
Комментарий:
Диск работает без проблем, упаковка была чуть чуть порвана, но не критично главное что диск работает без проблем!
Достоинства:
Комментарий:
все пока что отлично, дополнительно поставил радиатор