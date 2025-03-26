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SSD Накопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)

5 Отзывы
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Накопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
2900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 200 руб. 
Начислим 372 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 549090
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)
23 200 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
2900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)

SSD M.2 накопитель Netac NV3000 является производительным и надежным запоминающим устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. SSD Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)

Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Работает с "малинкой" Pi5. Покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товаом полностью удовлетворен. Соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
KIRILL L.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь за свои деньги, давно пользуюсь их дисками.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
SSD очень понравился, десятый windows установился за минут 15-20, загрузка windows происходит 15 секунд приблизительно, перезагрузка ноутбука 28 секунд. в данный момент идёт установка программы весом в 62 Гб, 63% нагрев SSD не превышает 38°
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
наталья б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за свои деньги



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
2900
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель Netac NV3000 является производительным и надежным запоминающим устройством. Он подключается к системе за счет использования интерфейса PCI-E 3.0 x4 и выполнен в компактном типоразмере M.2. SSD Netac NV3000 характеризуется стабильной работой на протяжении длительного срока службы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Работает с "малинкой" Pi5. Покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товаом полностью удовлетворен. Соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
KIRILL L.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь за свои деньги, давно пользуюсь их дисками.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
SSD очень понравился, десятый windows установился за минут 15-20, загрузка windows происходит 15 секунд приблизительно, перезагрузка ноутбука 28 секунд. в данный момент идёт установка программы весом в 62 Гб, 63% нагрев SSD не превышает 38°
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
наталья б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за свои деньги


Накопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 23200 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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