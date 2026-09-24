Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X)
Netac представляет высокопроизводительный SSD-накопитель с объемом в 2048 ГБ, созданный для удовлетворения самых современных требований к хранению данных. Данный накопитель использует интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, что обеспечивает молниеносную скорость чтения до 7100 МБ/с и скорость записи до 6200 МБ/с. Форм-фактор M.2 2280 делает его идеальным решением для компактных и мощных систем. Среди ключевых характеристик стоит отметить наличие DRAM-буфера, который способствует увеличению скорости обработки данных и улучшению общей работоспособности системы. Использование флэш-памяти типа 3D NAND позволяет достичь высокой емкости и долговечности устройства. Netac заботится о надежности своего продукта, предлагая накопитель с временем наработки на отказ в 1 500 000 часов и максимальным ресурсом записи (TBW) 1280 Тб, что обеспечивает долгий срок службы даже при интенсивной эксплуатации. Этот SSD-накопитель, произведённый в Китае, является отличным выбором для геймеров, профессионалов в области обработки данных и пользователей, нуждающихся в высокоскоростных решениях для своих вычислительных задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 23 290 руб.5823 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV3000 2.0Tb (NT01NV3000-2T0-E4X)
-
В наличииЦена 24 260 руб.6065 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1.0Tb 990 PRO (MZ-V9P1T0BW)
-
В наличииЦена 26 420 руб.6605 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 240GB (MZ7L3240HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 28 020 руб.7005 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot Memory Viper VP4300 1Tb (VP4300-1TBM28H)
-
В наличииЦена 28 210 руб.7053 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1Tb 870 EVO (MZ-77E1T0BW)
-
В наличииЦена 29 160 руб.7290 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
-
В наличииЦена 29 270 руб.7318 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
-
В наличииЦена 29 690 руб.7423 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 30 160 руб.7540 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
-
В наличииЦена 30 370 руб.7593 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
-
В наличииЦена 30 600 руб.7650 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
-
В наличииЦена 30 900 руб.7725 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, 3D NAND, PCIe 4.0 x4, 3D NAND, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac 2Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-2T0-E4X)