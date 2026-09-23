Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1950
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 110 руб.
В наличии
Код товара: 489991
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
21 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1950
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х1
Вес, г.
40
Описание товара Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)
Твердотельный SATA-накопитель Patriot имеет объем 1920 Гб и выполнен в форм-факторе 2.5''. Данный накопитель разработан на основе технологии TLC 3D NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1950
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Твердотельный SATA-накопитель Patriot имеет объем 1920 Гб и выполнен в форм-факторе 2.5''. Данный накопитель разработан на основе технологии TLC 3D NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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