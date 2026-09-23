Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 1
Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 2
Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 3
Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 4
Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 5
Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1950
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
  • Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 110 руб. 
Начислим 338 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 489991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)
21 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1950
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х1
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)

Твердотельный SATA-накопитель Patriot имеет объем 1920 Гб и выполнен в форм-факторе 2.5''. Данный накопитель разработан на основе технологии TLC 3D NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1950
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
MLC
Скорость чтения, Мб/c
450
Скорость записи, Мб/с
320
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный SATA-накопитель Patriot имеет объем 1920 Гб и выполнен в форм-факторе 2.5''. Данный накопитель разработан на основе технологии TLC 3D NAND и подходит для высокоскоростных вычислительных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Patriot1.95TB BURST E (PBE192TS25SSDR) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 21110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...