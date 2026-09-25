Накопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
2200
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 870 руб.
В наличии
Код товара: 739103
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29 870 руб.
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
2200
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
SSD-накопитель Patriot с интерфейсом PCIe 3.0 x4 мгновенно ускорит вашу систему. Объём 2048 Гб подарит немалый запас для игр, фильмов и рабочих файлов — можно смело забыть о нехватке памяти. Форм-фактор M.2 2280 позволит легко установить накопитель даже в компактные современные устройства. Скорость чтения до 3000 МБ/с и записи до 2200 МБ/с обеспечивают быструю загрузку файлов, старт игр и работы с большими проектами без задержек. Флеш-память 3D NAND делает диск надёжным и долговечным, а максимальный ресурс записи 960 Тб даёт уверенность в стабильной работе на долгие годы.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
2200
Максимальный ресурс записи (TBW)
960
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Patriot с интерфейсом PCIe 3.0 x4 мгновенно ускорит вашу систему. Объём 2048 Гб подарит немалый запас для игр, фильмов и рабочих файлов — можно смело забыть о нехватке памяти. Форм-фактор M.2 2280 позволит легко установить накопитель даже в компактные современные устройства. Скорость чтения до 3000 МБ/с и записи до 2200 МБ/с обеспечивают быструю загрузку файлов, старт игр и работы с большими проектами без задержек. Флеш-память 3D NAND делает диск надёжным и долговечным, а максимальный ресурс записи 960 Тб даёт уверенность в стабильной работе на долгие годы.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Купить Накопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT - по цене 29870 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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