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SSD Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)

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Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1966
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 180 руб. 
Начислим 483 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 304384
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
30 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1966
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
10

Описание товара Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)

Для хранения информации объемом до 1.9 Тб на стационарном ПК можно использовать SSD накопитель A-DATA Ultimate SU630 ASU630SS-1T92Q-R. Он обеспечивает чтение данных на скорости до 520 Мб/с, записи - 450 Мб/с. Функционирует в стандартном форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом SATA III. SSD накопитель A-DATA Ultimate SU630 ASU630SS-1T92Q-R характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, использует тип памяти 3D NAND. Заявленный производителем ресурс TBW составляет 400 Тб. Время наработки на отказ равно 1500000 ч.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1966
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Для хранения информации объемом до 1.9 Тб на стационарном ПК можно использовать SSD накопитель A-DATA Ultimate SU630 ASU630SS-1T92Q-R. Он обеспечивает чтение данных на скорости до 520 Мб/с, записи - 450 Мб/с. Функционирует в стандартном форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом SATA III. SSD накопитель A-DATA Ultimate SU630 ASU630SS-1T92Q-R характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, использует тип памяти 3D NAND. Заявленный производителем ресурс TBW составляет 400 Тб. Время наработки на отказ равно 1500000 ч.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 30180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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