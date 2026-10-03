Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1966
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 180 руб.
В наличии
Код товара: 304384
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30 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1966
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
10
Описание товара Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
Для хранения информации объемом до 1.9 Тб на стационарном ПК можно использовать SSD накопитель A-DATA Ultimate SU630 ASU630SS-1T92Q-R. Он обеспечивает чтение данных на скорости до 520 Мб/с, записи - 450 Мб/с. Функционирует в стандартном форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом SATA III. SSD накопитель A-DATA Ultimate SU630 ASU630SS-1T92Q-R характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, использует тип памяти 3D NAND. Заявленный производителем ресурс TBW составляет 400 Тб. Время наработки на отказ равно 1500000 ч.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1966
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
400
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Для хранения информации объемом до 1.9 Тб на стационарном ПК можно использовать SSD накопитель A-DATA Ultimate SU630 ASU630SS-1T92Q-R. Он обеспечивает чтение данных на скорости до 520 Мб/с, записи - 450 Мб/с. Функционирует в стандартном форм-факторе 2,5 дюйма с интерфейсом SATA III. SSD накопитель A-DATA Ultimate SU630 ASU630SS-1T92Q-R характеризуется продолжительным сроком эксплуатации, использует тип памяти 3D NAND. Заявленный производителем ресурс TBW составляет 400 Тб. Время наработки на отказ равно 1500000 ч.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 30180 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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