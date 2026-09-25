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SSD Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT

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Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
5200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 080 руб. 
Начислим 498 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 739104
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
31 080 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
5200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT

M.2 NVMe накопитель Patriot P400 V4 [P400VP2TBM28H] со скоростью 6200 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения и 5200 Мбайт/сек при записи обеспечивает повышение отзывчивости системы в процессе обработки команд. Благодаря технологии NVMe и интерфейсу PCIe 3.0 x4 достигается плавная работа требовательных приложений и игр без зависаний. Устройство совместимо с настольными компьютерами и ноутбуками, игровой консолью PlayStation 5. Под хранение данных предлагается 2000 ГБ свободного пространства. Графеновый радиатор рассеивает тепло и исключает перегрев накопителя Patriot P400 V4.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6200
Скорость записи, Мб/с
5200
Максимальный ресурс записи (TBW)
640
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Тайвань
Описание
M.2 NVMe накопитель Patriot P400 V4 [P400VP2TBM28H] со скоростью 6200 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения и 5200 Мбайт/сек при записи обеспечивает повышение отзывчивости системы в процессе обработки команд. Благодаря технологии NVMe и интерфейсу PCIe 3.0 x4 достигается плавная работа требовательных приложений и игр без зависаний. Устройство совместимо с настольными компьютерами и ноутбуками, игровой консолью PlayStation 5. Под хранение данных предлагается 2000 ГБ свободного пространства. Графеновый радиатор рассеивает тепло и исключает перегрев накопителя Patriot P400 V4.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Накопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT - по цене 31080 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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