Накопитель SSD Samsung 2TB 990 EVO Plus (MZ-V9S2T0BW)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 2TB 990 EVO Plus (MZ-V9S2T0BW)
SSD Samsung Electronics MZ-V9S2T0BW Samsung SSD 990 Plus с объемом 2000GB представляет собой высокопроизводительное решение для хранения данных, использующее интерфейс M.2(22x80mm). Этот накопитель обеспечивает быструю и надежную работу благодаря поддержке технологий NVMe 2.0 и PCIe 4.0 x4. Samsung SSD 990 Plus MZ-V9S2T0BW — это мощное и надежное решение для хранения данных, сочетающее высокую скорость, большую емкость и долговечность. Его производительность и поддержка современных технологий делают его отличным выбором для геймеров, профессионалов и энтузиастов, стремящихся к максимальной эффективности и быстродействию своих систем. Основные характеристики Samsung SSD 990 Plus обладает впечатляющей скоростью чтения до 7250MB/s и скоростью записи до 6300MB/s, что делает его идеальным для задач, требующих высокой скорости обработки данных. Использование технологии V-NAND TLC и поддержка NVMe 2.0 обеспечивают высокую производительность и эффективность работы. Производительность и надежность С высоким числом операций ввода-вывода в секунду (IOPs) 1 000 000 для чтения и 1 350 000 для записи, этот SSD способен справляться с многозадачными операциями и ресурсоемкими приложениями без потери производительности. DRAM буфер объемом 2000MB дополнительно улучшает скорость и стабильность работы. Долговечность и TBW С ресурсом TBW (Terabytes Written) в 1200 и показателем DWPD (Drive Writes Per Day) 0.3 за 12 месяцев, Samsung SSD 990 Plus гарантирует долговечность и надежность при регулярном использовании. Это делает его отличным выбором для пользователей, которым важна стабильная работа и продолжительный срок службы накопителя. Совместимость и установка Поддержка NVMe 2.0 и PCIe 4.0 x4 обеспечивает совместимость с современными материнскими платами и устройствами, что упрощает процесс установки и интеграции в существующие системы. Компактные размеры M.2(22x80mm) позволяют использовать SSD в ноутбуках и настольных компьютерах.
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