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SSD Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS) купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)

26 Отзывы
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Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 250 руб. 
Начислим 484 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 630552
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
30 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5400
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х11х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)

Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, главное не заполнять полностью а то будет потеря скорости работы
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, приобретал больше полугода назад. Под мои рабочие задачи подходит здорово (хранение материала, просмотр фильмов) справляется молниеносно. Бокс в комплект не входит покупал отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Артур Л.

Достоинства:


Комментарий:
В работе месяц. На 1тр такой же по ощущениям работает быстрее. 700 серия. И температура ниже на 6-8 градусов. Поставлю охлад сравнению. Но думаю этот ssd сам по себе горячее. Уже почти забит. Минусы. Пока рано говорить. Будем надеятся, что лет 8 прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество упаковки на высоте . В данный момент карта в процессе сборки компьютера .
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Лев Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка топ. Забрал из Ситилинка на след. день после покупки. Самый лучший и оптимальный ССД за свою цену. моему основному накопителю стало намного проще дышать:D.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный безбуферный диск. Брал для тонкого ноутбука, куда горячие диски не поставить. Память пришла SLC, повезло.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Оксаненко Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Хороший NVME накопитель для хранения данных. Брался под игры вторым (несистемным) диском.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Скорость не замерял, но всё, как говорится, летает. В комплекте есть радиатор. Не греется
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Георгий З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрый ссд.В комплекте с радиатором.установил в ps5 ,все четко работает,дети довольны!Приятная цена,достойное качество!
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, товар соответствует заявленным характеристикам!
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Айдар А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал, на следующий день получил заказ, выдали быстро, на вид все целое, после сборки компьютера дополню отзыв, если будет что-то не так
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD Пломба была на месте, запустился сразу, на время покупки использован не был, атрибуты SMART хорошие, Ситилинк рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает без нареканий. Проседаний скорости не обнаружил совсем, хотя разом отправил копирование на 250 гб. Также использую этот диск для скачивания торрентов. За 3-4 месяца полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Ssd приехал запечатанный в нормальном виде. Скорости свои держит. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Глеб

Достоинства:


Комментарий:
Лучший по соотношения цена - качество - производительность!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Илья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
получился отличный компьютер с этим ссд. скорость заявленная соответствует реальности, диск очень хорош за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Егор С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная цена за такой накопитель. Установил в PS5, пока работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Повезло урвать сие чудо за 12 деревянных. Пришел рабочий, целый, сразу поставилась винда. На скорости проверил, нормально. Теперь на моем ПК будет целых 2 терабайта непристойных данных.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. При тестах под нагрузкой с родным радиатором t=64°. Лучше купить другой радитор. Внимание!!! Если будете клеить радиатор который идёт в комплекте, то потом его будет проблематично оторвать. Температура при нагрузке на тестах с другим радиатором 55°.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, упаковка была хорошая запечатана, пломбы на месте
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Роберт Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрый SSD, на материнке с PCI 4.0 винда установилась за 2 минуты )
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший SSD за свои деньги. Искал 2ТБ до 15 тыс. Этот вариант показался оптимальным: бюджетный вариант из топовой 900й серии
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Артур Х.

Достоинства:


Комментарий:
диск, к ноуту подошел. 1.5 терабайта забил уже, гораздо удобнее когда есть место на ноуте
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
2 тб - для нынешних потребностей самое то, и скорость загрузки - тоже.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Диск великолепный, беру уже не первый, собирал несколько компьютеров в составе этого ssd. В дни распродажи, можно 2тб взять в районе 10к. Рекомендую к приобретению данного продукта
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ссд отличный, вставил и никаких танцев с обновой биоса или еще чего то не было, сразу все заработало. Винда встала, игры тоже, за такую цену получаем двухтерабайтную имбу. Продавца рекомендую



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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
от 1000 до 10000
Объем SSD (диапазон)
от 1.3 до 2 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5400
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
1200
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 2 ТБ обеспечивает массу пространства для тяжелых проектов и возможность для гейминга на высокой скорости. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
12.09.2025
Андрей Л.

Достоинства:


Комментарий:
Работает отлично, главное не заполнять полностью а то будет потеря скорости работы
Источник: Яндекс Маркет
10.09.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, приобретал больше полугода назад. Под мои рабочие задачи подходит здорово (хранение материала, просмотр фильмов) справляется молниеносно. Бокс в комплект не входит покупал отдельно.
Источник: Яндекс Маркет
31.08.2025
Артур Л.

Достоинства:


Комментарий:
В работе месяц. На 1тр такой же по ощущениям работает быстрее. 700 серия. И температура ниже на 6-8 градусов. Поставлю охлад сравнению. Но думаю этот ssd сам по себе горячее. Уже почти забит. Минусы. Пока рано говорить. Будем надеятся, что лет 8 прослужит.
Источник: Яндекс Маркет
09.07.2025
Валерий С.

Достоинства:


Комментарий:
Качество упаковки на высоте . В данный момент карта в процессе сборки компьютера .
Источник: Яндекс Маркет
03.07.2025
Лев Л.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка топ. Забрал из Ситилинка на след. день после покупки. Самый лучший и оптимальный ССД за свою цену. моему основному накопителю стало намного проще дышать:D.
Источник: Яндекс Маркет
27.06.2025
Андрей В.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный безбуферный диск. Брал для тонкого ноутбука, куда горячие диски не поставить. Память пришла SLC, повезло.
Источник: Яндекс Маркет
22.06.2025
Оксаненко Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Хороший NVME накопитель для хранения данных. Брался под игры вторым (несистемным) диском.
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Скорость не замерял, но всё, как говорится, летает. В комплекте есть радиатор. Не греется
Источник: Яндекс Маркет
18.06.2025
Георгий З.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрый ссд.В комплекте с радиатором.установил в ps5 ,все четко работает,дети довольны!Приятная цена,достойное качество!
Источник: Яндекс Маркет
17.06.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, товар соответствует заявленным характеристикам!
Источник: Яндекс Маркет
09.06.2025
Айдар А.

Достоинства:


Комментарий:
Заказал, на следующий день получил заказ, выдали быстро, на вид все целое, после сборки компьютера дополню отзыв, если будет что-то не так
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Михаил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный SSD Пломба была на месте, запустился сразу, на время покупки использован не был, атрибуты SMART хорошие, Ситилинк рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Диск работает без нареканий. Проседаний скорости не обнаружил совсем, хотя разом отправил копирование на 250 гб. Также использую этот диск для скачивания торрентов. За 3-4 месяца полет нормальный.
Источник: Яндекс Маркет
26.04.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Ssd приехал запечатанный в нормальном виде. Скорости свои держит. Посмотрим сколько прослужит
Источник: Яндекс Маркет
25.03.2025
Глеб

Достоинства:


Комментарий:
Лучший по соотношения цена - качество - производительность!
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Илья Ш.

Достоинства:


Комментарий:
получился отличный компьютер с этим ссд. скорость заявленная соответствует реальности, диск очень хорош за свои деньги
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2025
Егор С.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная цена за такой накопитель. Установил в PS5, пока работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
06.03.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Повезло урвать сие чудо за 12 деревянных. Пришел рабочий, целый, сразу поставилась винда. На скорости проверил, нормально. Теперь на моем ПК будет целых 2 терабайта непристойных данных.
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Работает хорошо. При тестах под нагрузкой с родным радиатором t=64°. Лучше купить другой радитор. Внимание!!! Если будете клеить радиатор который идёт в комплекте, то потом его будет проблематично оторвать. Температура при нагрузке на тестах с другим радиатором 55°.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Евгений П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, упаковка была хорошая запечатана, пломбы на месте
Источник: Яндекс Маркет
09.02.2025
Роберт Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень быстрый SSD, на материнке с PCI 4.0 винда установилась за 2 минуты )
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Денис Г.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший SSD за свои деньги. Искал 2ТБ до 15 тыс. Этот вариант показался оптимальным: бюджетный вариант из топовой 900й серии
Источник: Яндекс Маркет
22.12.2024
Артур Х.

Достоинства:


Комментарий:
диск, к ноуту подошел. 1.5 терабайта забил уже, гораздо удобнее когда есть место на ноуте
Источник: Яндекс Маркет
17.11.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
2 тб - для нынешних потребностей самое то, и скорость загрузки - тоже.
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2024
Дмитрий О.

Достоинства:


Комментарий:
Диск великолепный, беру уже не первый, собирал несколько компьютеров в составе этого ssd. В дни распродажи, можно 2тб взять в районе 10к. Рекомендую к приобретению данного продукта
Источник: Яндекс Маркет
28.09.2024
Андрей Д.

Достоинства:


Комментарий:
Ссд отличный, вставил и никаких танцев с обновой биоса или еще чего то не было, сразу все заработало. Винда встала, игры тоже, за такую цену получаем двухтерабайтную имбу. Продавца рекомендую


Накопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS) - стоимость товара 30250 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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