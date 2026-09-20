Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 569001
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T)
M.2 NVMe накопитель Digma Mega S3 [DGSM3001TS33T] с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой стандарта NVM Express обеспечивает скорость в режиме чтения до 2130 Мбайт/сек. Форм-фактор M.2 делает его совместимым с настольными компьютерами и ноутбуками. Установка твердотельного диска ускорит запуск программ и обработку данных. Благодаря технологии памяти 3D TLC накопитель Digma Mega S3 подходит для оснащения ресурсоемких вычислительных систем. Для хранения документов, программ, мультимедийных файлов предлагается 1024 ГБ свободного пространства.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
M.2 NVMe накопитель Digma Mega S3 [DGSM3001TS33T] с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой стандарта NVM Express обеспечивает скорость в режиме чтения до 2130 Мбайт/сек. Форм-фактор M.2 делает его совместимым с настольными компьютерами и ноутбуками. Установка твердотельного диска ускорит запуск программ и обработку данных. Благодаря технологии памяти 3D TLC накопитель Digma Mega S3 подходит для оснащения ресурсоемких вычислительных систем. Для хранения документов, программ, мультимедийных файлов предлагается 1024 ГБ свободного пространства.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
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