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SSD Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) купить в Москве
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Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T)

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Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 1
Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 2
Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 3
Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 4
Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 5
Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 6
Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 7
Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
  • Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 1
  • Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 2
  • Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 3
  • Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 4
  • Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 5
  • Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 6
  • Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 7
  • Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569001
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T)

M.2 NVMe накопитель Digma Mega S3 [DGSM3001TS33T] с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой стандарта NVM Express обеспечивает скорость в режиме чтения до 2130 Мбайт/сек. Форм-фактор M.2 делает его совместимым с настольными компьютерами и ноутбуками. Установка твердотельного диска ускорит запуск программ и обработку данных. Благодаря технологии памяти 3D TLC накопитель Digma Mega S3 подходит для оснащения ресурсоемких вычислительных систем. Для хранения документов, программ, мультимедийных файлов предлагается 1024 ГБ свободного пространства.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 1Tb (DGSM3001TS33T)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 NVMe накопитель Digma Mega S3 [DGSM3001TS33T] с интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддержкой стандарта NVM Express обеспечивает скорость в режиме чтения до 2130 Мбайт/сек. Форм-фактор M.2 делает его совместимым с настольными компьютерами и ноутбуками. Установка твердотельного диска ускорит запуск программ и обработку данных. Благодаря технологии памяти 3D TLC накопитель Digma Mega S3 подходит для оснащения ресурсоемких вычислительных систем. Для хранения документов, программ, мультимедийных файлов предлагается 1024 ГБ свободного пространства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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