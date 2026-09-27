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SSD Накопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X)

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Накопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X) - фото 1
Накопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 401455
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Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х2
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X)

Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X)




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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
960
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
560
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Твердотельный накопитель обеспечивает потрясающую скорость работы повышенную производительность по сравнению механическими жесткими дисками. Он значительно повышает скорость работы вашего компьютера. Его надежность делает этот накопитель идеальным выбором для компьютеров.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


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