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SSD Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5" купить в Москве
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Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5"

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Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
504
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Энергопотребление, Вт
0.05
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  • Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5&quot; - фото 4
  • Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5&quot; - фото 5
  • Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5&quot; - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 614837
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Характеристики

Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
504
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
0.05
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5"

Тип памяти 3D QLC обладает большой плотностью хранения, что позволяет создавать накопители большой емкости в компактном формате. Идеально подходит для мультимедийного контента и облачных решений. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5"




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Характеристики
Бренд
agi
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
558
Скорость записи, Мб/с
504
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
0.05
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D QLC обладает большой плотностью хранения, что позволяет создавать накопители большой емкости в компактном формате. Идеально подходит для мультимедийного контента и облачных решений. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


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Отзывы


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