Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5"
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD AGi SATA III 1Tb AGI1K0GIMAI238 2.5"
Тип памяти 3D QLC обладает большой плотностью хранения, что позволяет создавать накопители большой емкости в компактном формате. Идеально подходит для мультимедийного контента и облачных решений. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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