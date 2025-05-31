Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW)
Гарантийный срок, которым располагает твердотельный накопитель SAMSUNG 980 MZ-V8V250BW, обладает ощутимой продолжительностью. Это целых 60 месяцев, что в пересчете на годы означает 5 лет. Модель отличается ощутимой экономичностью, ведь в режиме ожидания потребляемая мощность равна всего 0.045 Вт. При переходе в обычный режим функционирования рассматриваемый параметр возрастает незначительно: всего до 5.6 Вт. Ресурс TBW у изделия равен 150 Тб. Производитель сообщил твердотельному накопителю SAMSUNG 980 MZ-V8V250BW поддержку NVMe. Скорость произвольной записи достигает 320000, а чтения - 230000. Тип памяти NAND - V-NAND. Здесь установлен контроллер NAND Samsung Pablo Controller. Время наработки на отказ составляет целых 1.5 миллиона часов. Максимальная скорость записи достигает 1300 Мб/с, а чтения - 2900 Мб/с. Это стало возможным за счет интерфейса PCI-E x4. Объем виртуального пространства равен 250 Гб.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, 1300, 150 ТБ, M.2 2280, 250 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150 ТБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150, 250 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 16 850 руб.4213 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV7000Q (NT01NV7000Q-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 17 270 руб.4318 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
-
В наличииЦена 17 640 руб.4410 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
-
В наличииЦена 17 900 руб.4475 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
-
В наличииЦена 18 280 руб.4570 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 18 400 руб.4600 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot P210 1Tb (P210S1TB25)
-
В наличииЦена 18 400 руб.4600 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 PCIE 1TB 2280 NVMe P400LP1KGM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 18 480 руб.4620 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 1TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L1TBM28H...
-
В наличииЦена 18 870 руб.4718 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW)
-
В наличииЦена 18 890 руб.4723 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS...
-
В наличииЦена 18 890 руб.4723 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-Data 1TB LEGEND 960 MAX PCIe 4.0 x4 3D NAND...
-
В наличииЦена 19 220 руб.4805 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 980 500Gb (MZ-V8V500BW)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, 1300, 150 ТБ, M.2 2280, 250 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150 ТБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 150, 250 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный ссд ,наконец то могу открывать программы быстро
Достоинства:
Комментарий:
Не умер спустя пару месяцев, что уже радостно. Скорости в пределах нормы
Достоинства:
Комментарий:
Диск быстрый. Надеюсь, что работать будет долго.
Достоинства:
Комментарий:
хороший выбор для домашнего пк/ноутбука
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, поставил и со старого hhd сделал клон диска всё работает нормально и скорость хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
работает пока что хорошо, но очень сомнительно что это именно MSI так как сверху обычная наклейка которая видно что наклеена от руки криво, но пока рабочая штука посмотрим что дальше
Достоинства:
Комментарий:
проверить не могу сломался комп
Достоинства:
Комментарий:
очень даже хороший. Всё работает, к кейсу подошел
Достоинства:
Комментарий:
Установил-определился,поставил винду-всё работает.На старенький DELL-5737.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, сначала испугался что не отображается в винде, но потом разобрался
Достоинства:
Комментарий:
За пол года использования никаких проблем или ошибок не возникало. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает,упаковка нормальная спасибо
Достоинства:
Комментарий:
все работает, подключил без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в целости, при подключении к компьютеру диск определился
Достоинства:
Комментарий:
работает, битых ячеек нету, скорость как в описании, тесты проходит.
Достоинства:
Комментарий:
Определился сразу, 10 встала, грузится быстро даже на первом i3 (s 1156).
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, на пломбах! диск работает) Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Компьютер обнаружил сразу при подключении, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
скоростные показатели меня устроили тем более устройство будет выполнять функцию хранения данных,заказал еще один
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий , все как указанно в карточке товара .
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое. Еще не подключил.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро заказывал курьером , установился как родной старый ноут ожил, виндовс 10 установился минут за 5 -7 пока все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая , поставил на комп , разбил на два диска , всё отлично работает ...
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на нее Винду, полет нормальный. Посмотрю, сколько будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, купил сразу два - на 480 и 960 гб, оба работают, новые. Скорость чтения у обоих на примерно 50 Mb/s выше заявленной.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW)
Достоинства:
Комментарий:
прекрасный ссд ,наконец то могу открывать программы быстро
Достоинства:
Комментарий:
Не умер спустя пару месяцев, что уже радостно. Скорости в пределах нормы
Достоинства:
Комментарий:
Диск быстрый. Надеюсь, что работать будет долго.
Достоинства:
Комментарий:
хороший выбор для домашнего пк/ноутбука
Достоинства:
Комментарий:
Хороший товар, поставил и со старого hhd сделал клон диска всё работает нормально и скорость хорошая.
Достоинства:
Комментарий:
работает пока что хорошо, но очень сомнительно что это именно MSI так как сверху обычная наклейка которая видно что наклеена от руки криво, но пока рабочая штука посмотрим что дальше
Достоинства:
Комментарий:
проверить не могу сломался комп
Достоинства:
Комментарий:
очень даже хороший. Всё работает, к кейсу подошел
Достоинства:
Комментарий:
Установил-определился,поставил винду-всё работает.На старенький DELL-5737.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ссд, сначала испугался что не отображается в винде, но потом разобрался
Достоинства:
Комментарий:
За пол года использования никаких проблем или ошибок не возникало. Работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
все отлично работает,упаковка нормальная спасибо
Достоинства:
Комментарий:
все работает, подключил без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Хорошего качества, всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Пришло в целости, при подключении к компьютеру диск определился
Достоинства:
Комментарий:
работает, битых ячеек нету, скорость как в описании, тесты проходит.
Достоинства:
Комментарий:
Определился сразу, 10 встала, грузится быстро даже на первом i3 (s 1156).
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка целая, на пломбах! диск работает) Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Компьютер обнаружил сразу при подключении, работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
скоростные показатели меня устроили тем более устройство будет выполнять функцию хранения данных,заказал еще один
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий , все как указанно в карточке товара .
Достоинства:
Комментарий:
Пришло целое. Еще не подключил.
Достоинства:
Комментарий:
Пришел быстро заказывал курьером , установился как родной старый ноут ожил, виндовс 10 установился минут за 5 -7 пока все отлично
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая , поставил на комп , разбил на два диска , всё отлично работает ...
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на нее Винду, полет нормальный. Посмотрю, сколько будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ssd, купил сразу два - на 480 и 960 гб, оба работают, новые. Скорость чтения у обоих на примерно 50 Mb/s выше заявленной.