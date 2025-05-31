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SSD Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW)

26 Отзывы
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Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 7
Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
250
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2900
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление
5.6
  • Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 7
  • Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 475230
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
250
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2900
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW)

Гарантийный срок, которым располагает твердотельный накопитель SAMSUNG 980 MZ-V8V250BW, обладает ощутимой продолжительностью. Это целых 60 месяцев, что в пересчете на годы означает 5 лет. Модель отличается ощутимой экономичностью, ведь в режиме ожидания потребляемая мощность равна всего 0.045 Вт. При переходе в обычный режим функционирования рассматриваемый параметр возрастает незначительно: всего до 5.6 Вт. Ресурс TBW у изделия равен 150 Тб. Производитель сообщил твердотельному накопителю SAMSUNG 980 MZ-V8V250BW поддержку NVMe. Скорость произвольной записи достигает 320000, а чтения - 230000. Тип памяти NAND - V-NAND. Здесь установлен контроллер NAND Samsung Pablo Controller. Время наработки на отказ составляет целых 1.5 миллиона часов. Максимальная скорость записи достигает 1300 Мб/с, а чтения - 2900 Мб/с. Это стало возможным за счет интерфейса PCI-E x4. Объем виртуального пространства равен 250 Гб.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW)

Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный ссд ,наконец то могу открывать программы быстро
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не умер спустя пару месяцев, что уже радостно. Скорости в пределах нормы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск быстрый. Надеюсь, что работать будет долго.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший выбор для домашнего пк/ноутбука
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, поставил и со старого hhd сделал клон диска всё работает нормально и скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока что хорошо, но очень сомнительно что это именно MSI так как сверху обычная наклейка которая видно что наклеена от руки криво, но пока рабочая штука посмотрим что дальше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Станислав О.

Достоинства:


Комментарий:
проверить не могу сломался комп
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
очень даже хороший. Всё работает, к кейсу подошел
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил-определился,поставил винду-всё работает.На старенький DELL-5737.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артур Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, сначала испугался что не отображается в винде, но потом разобрался
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ефим М.

Достоинства:


Комментарий:
За пол года использования никаких проблем или ошибок не возникало. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
nadin s.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает,упаковка нормальная спасибо
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Dixer

Достоинства:


Комментарий:
все работает, подключил без проблем
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в целости, при подключении к компьютеру диск определился
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
работает, битых ячеек нету, скорость как в описании, тесты проходит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Игорь Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Определился сразу, 10 встала, грузится быстро даже на первом i3 (s 1156).
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, на пломбах! диск работает) Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Компьютер обнаружил сразу при подключении, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Ян А.

Достоинства:


Комментарий:
скоростные показатели меня устроили тем более устройство будет выполнять функцию хранения данных,заказал еще один
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий , все как указанно в карточке товара .
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое. Еще не подключил.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро заказывал курьером , установился как родной старый ноут ожил, виндовс 10 установился минут за 5 -7 пока все отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая , поставил на комп , разбил на два диска , всё отлично работает ...
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на нее Винду, полет нормальный. Посмотрю, сколько будет работать
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, купил сразу два - на 480 и 960 гб, оба работают, новые. Скорость чтения у обоих на примерно 50 Mb/s выше заявленной.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
250
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2900
Скорость записи, Мб/с
1300
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
5.6
Страна производитель
Китай
Описание
Гарантийный срок, которым располагает твердотельный накопитель SAMSUNG 980 MZ-V8V250BW, обладает ощутимой продолжительностью. Это целых 60 месяцев, что в пересчете на годы означает 5 лет. Модель отличается ощутимой экономичностью, ведь в режиме ожидания потребляемая мощность равна всего 0.045 Вт. При переходе в обычный режим функционирования рассматриваемый параметр возрастает незначительно: всего до 5.6 Вт. Ресурс TBW у изделия равен 150 Тб. Производитель сообщил твердотельному накопителю SAMSUNG 980 MZ-V8V250BW поддержку NVMe. Скорость произвольной записи достигает 320000, а чтения - 230000. Тип памяти NAND - V-NAND. Здесь установлен контроллер NAND Samsung Pablo Controller. Время наработки на отказ составляет целых 1.5 миллиона часов. Максимальная скорость записи достигает 1300 Мб/с, а чтения - 2900 Мб/с. Это стало возможным за счет интерфейса PCI-E x4. Объем виртуального пространства равен 250 Гб.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный ссд ,наконец то могу открывать программы быстро
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2025
Богдан Б.

Достоинства:


Комментарий:
Не умер спустя пару месяцев, что уже радостно. Скорости в пределах нормы
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Константин С.

Достоинства:


Комментарий:
Диск быстрый. Надеюсь, что работать будет долго.
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Кирилл Б.

Достоинства:


Комментарий:
хороший выбор для домашнего пк/ноутбука
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший товар, поставил и со старого hhd сделал клон диска всё работает нормально и скорость хорошая.
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Сергей П.

Достоинства:


Комментарий:
работает пока что хорошо, но очень сомнительно что это именно MSI так как сверху обычная наклейка которая видно что наклеена от руки криво, но пока рабочая штука посмотрим что дальше
Источник: Яндекс Маркет
29.05.2025
Станислав О.

Достоинства:


Комментарий:
проверить не могу сломался комп
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
очень даже хороший. Всё работает, к кейсу подошел
Источник: Яндекс Маркет
28.05.2025
Александр К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил-определился,поставил винду-всё работает.На старенький DELL-5737.
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Артур Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный ссд, сначала испугался что не отображается в винде, но потом разобрался
Источник: Яндекс Маркет
26.05.2025
Ефим М.

Достоинства:


Комментарий:
За пол года использования никаких проблем или ошибок не возникало. Работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
nadin s.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично работает,упаковка нормальная спасибо
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2025
Dixer

Достоинства:


Комментарий:
все работает, подключил без проблем
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошего качества, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Вадим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Пришло в целости, при подключении к компьютеру диск определился
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
работает, битых ячеек нету, скорость как в описании, тесты проходит.
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Игорь Ц.

Достоинства:


Комментарий:
Определился сразу, 10 встала, грузится быстро даже на первом i3 (s 1156).
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
Упаковка целая, на пломбах! диск работает) Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Компьютер обнаружил сразу при подключении, работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
Ян А.

Достоинства:


Комментарий:
скоростные показатели меня устроили тем более устройство будет выполнять функцию хранения данных,заказал еще один
Источник: Яндекс Маркет
13.05.2025
Владимир Н.

Достоинства:


Комментарий:
Рабочий , все как указанно в карточке товара .
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло целое. Еще не подключил.
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Олег Д.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро заказывал курьером , установился как родной старый ноут ожил, виндовс 10 установился минут за 5 -7 пока все отлично
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Виктор Д.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка быстрая , поставил на комп , разбил на два диска , всё отлично работает ...
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Данила М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на нее Винду, полет нормальный. Посмотрю, сколько будет работать
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
Максим Р.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ssd, купил сразу два - на 480 и 960 гб, оба работают, новые. Скорость чтения у обоих на примерно 50 Mb/s выше заявленной.


Накопитель SSD Samsung 980 250Gb (MZ-V8V250BW) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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