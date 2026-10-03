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SSD Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) купить в Москве
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Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83)

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Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 2
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 3
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 4
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 5
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 6
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 7
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 8
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 9
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 10
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 11
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 12
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 13
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 14
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 15
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 16
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 17
Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Энергопотребление
9.5
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 4
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 5
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 6
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 7
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 8
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 9
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 10
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 11
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 12
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 13
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 14
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 15
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 16
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 17
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634096
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.215
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000 ТБ
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
9.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х2
Вес, г.
90

Описание товара Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.215
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000 ТБ
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Ширина, см
2.2
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Развернуть
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
700
Время наработки на отказ, час
1600000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
9.5
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD MSI SPATIUM M480 PRO 1TB (S78-440L1G0-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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