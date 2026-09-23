Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
740
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 790 руб.
В наличии
Код товара: 504975
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
18 790 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
740
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
60
Описание товара Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS)
Накопитель A-Data XPG BLADE S70 [AGAMMIXS70B-1T-CS] с увеличенным объемом 1000 ГБ и скоростью в пределах значения 7400 Мбайт/с оптимизирован для использования в составе игрового компьютера. Твердотельный накопитель выполнен в форм-факторе M.2 и оснащен скоростным интерфейсом подключения стандарта PCI-E 4.0 x4. Технология аппаратного шифрования способствует повышению безопасности в использовании накопителя A-Data XPG BLADE S70. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло от чипов памяти при любых вычислительных нагрузках и повышает прочность конструкции.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 7000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
5500
Максимальный ресурс записи (TBW)
740
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Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Накопитель A-Data XPG BLADE S70 [AGAMMIXS70B-1T-CS] с увеличенным объемом 1000 ГБ и скоростью в пределах значения 7400 Мбайт/с оптимизирован для использования в составе игрового компьютера. Твердотельный накопитель выполнен в форм-факторе M.2 и оснащен скоростным интерфейсом подключения стандарта PCI-E 4.0 x4. Технология аппаратного шифрования способствует повышению безопасности в использовании накопителя A-Data XPG BLADE S70. Алюминиевый радиатор эффективно отводит тепло от чипов памяти при любых вычислительных нагрузках и повышает прочность конструкции.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Накопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 1024GB (AGAMMIXS70B-1T-CS) – стоимость товара 18790 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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