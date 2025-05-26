Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. Накопитель объемом 500 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор
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Достоинства:
Комментарий:
Работает,за свою цену 2.200 нету претензий
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость соответствует заявленой
Достоинства:
Комментарий:
Скорость выше заявленной, работает быстро и пока безотказно) надеюсь поработает долго.
Достоинства:
Комментарий:
С данным товаром уже общался и не один раз, устанавливал во все сборки дорогие и по дешевле. Качество на высоте. Рекомендую данный товар. Спасибо продавцу за оперативность и как всегда китайцам тоже !!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, скорость устраивает, работает должным образом!⭐⭐⭐⭐⭐
Достоинства:
Комментарий:
хорошая память! ьшдрр
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Норм. За 2400, вообще огонь. Скорость ограничена док станцией в 10gb.
Достоинства:
Комментарий:
все ок
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd, больше нечего сказать
Достоинства:
Комментарий:
Отлично
Достоинства:
Комментарий:
после М2 Samsung evo , китаец конечно здорово уступает по быстродействию, но тут я кагбы знал на что иду . Этот диск для офисного компа , так что норм, для игрового не советую , всё-таки притормаживает она, ждёшь реакции как от самса а его нет )))
Достоинства:
Комментарий:
топ за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка отличная. Диск вставил, завелся без проблем W10 встала быстро, летает.
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость соответсвует
Достоинства:
Комментарий:
Отличный
Достоинства:
Комментарий:
спасибо всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
вроде всё нормально работает
Достоинства:
Комментарий:
женский диск рабочий, упаковка отличная.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск! все хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
диск как диск, но при инициализации показывает 475 гигов
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар
Достоинства:
Комментарий:
Быстро
Достоинства:
Комментарий:
Скорости приличные, за такую цену более чем оправдал надежду(расчёт был на то чтобы вообще работал)
Достоинства:
Комментарий:
Все ровно по характеристикам, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает, все супер!
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже месяц, вроде норм
Достоинства:
Комментарий:
Вставид, работает. скорости цстраивают.
Достоинства:
Комментарий:
Довольно быстро и надежно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Даже болтик в комплект положили. Посмотрим сколько прослужит. :)
Достоинства:
Комментарий:
После hdd это полет в космос. Очень доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает все ок
Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 512Gb NE Series (NE-512 2280)
Достоинства:
Комментарий:
Работает,за свою цену 2.200 нету претензий
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость соответствует заявленой
Достоинства:
Комментарий:
Скорость выше заявленной, работает быстро и пока безотказно) надеюсь поработает долго.
Достоинства:
Комментарий:
С данным товаром уже общался и не один раз, устанавливал во все сборки дорогие и по дешевле. Качество на высоте. Рекомендую данный товар. Спасибо продавцу за оперативность и как всегда китайцам тоже !!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, скорость устраивает, работает должным образом!⭐⭐⭐⭐⭐
Достоинства:
Комментарий:
хорошая память! ьшдрр
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость хорошая
Достоинства:
Комментарий:
Норм. За 2400, вообще огонь. Скорость ограничена док станцией в 10gb.
Достоинства:
Комментарий:
все ок
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd, больше нечего сказать
Достоинства:
Комментарий:
Отлично
Достоинства:
Комментарий:
после М2 Samsung evo , китаец конечно здорово уступает по быстродействию, но тут я кагбы знал на что иду . Этот диск для офисного компа , так что норм, для игрового не советую , всё-таки притормаживает она, ждёшь реакции как от самса а его нет )))
Достоинства:
Комментарий:
топ за свои деньги.
Достоинства:
Комментарий:
Упаковка отличная. Диск вставил, завелся без проблем W10 встала быстро, летает.
Достоинства:
Комментарий:
работает, скорость соответсвует
Достоинства:
Комментарий:
Отличный
Достоинства:
Комментарий:
спасибо всё работает.
Достоинства:
Комментарий:
вроде всё нормально работает
Достоинства:
Комментарий:
женский диск рабочий, упаковка отличная.
Достоинства:
Комментарий:
всё работает
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск! все хорошо работает
Достоинства:
Комментарий:
диск как диск, но при инициализации показывает 475 гигов
Достоинства:
Комментарий:
нормальный товар
Достоинства:
Комментарий:
Быстро
Достоинства:
Комментарий:
Скорости приличные, за такую цену более чем оправдал надежду(расчёт был на то чтобы вообще работал)
Достоинства:
Комментарий:
Все ровно по характеристикам, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Работает, все супер!
Достоинства:
Комментарий:
Работает уже месяц, вроде норм
Достоинства:
Комментарий:
Вставид, работает. скорости цстраивают.
Достоинства:
Комментарий:
Довольно быстро и надежно.
Достоинства:
Комментарий:
Пока все работает. Даже болтик в комплект положили. Посмотрим сколько прослужит. :)
Достоинства:
Комментарий:
После hdd это полет в космос. Очень доволен. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Работает все ок