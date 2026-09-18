Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083) - фото 1
Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083) - фото 2
Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
2080
Максимальный ресурс записи (TBW)
12250
Энергопотребление
13.3
  • Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083) - фото 1
  • Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083) - фото 2
  • Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254409
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
2080
Максимальный ресурс записи (TBW)
12250
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
168

Описание товара Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083)

Серверный SSD Intel DC P4610 Series – профессиональное оборудование от всемирно известного производителя компьютерных компонентов. Устройство предназначено для работы в составе серверов, к которым предъявляется повышенный уровень требований с точки зрения скорости обработки информации. Демонстрируемую накопителем производительность ярко характеризуют числа: максимальная скорость чтения равна 3200 МБ/с, а максимальная скорость записи – 2080 МБ/с. Как и любой серверный SSD высокого класса, Intel DC P4610 Series отличается крайне значительным ресурсом: величина данного показателя равна 12250 TBW. Физический интерфейс, используемый накопителем – U.2. Модель собрана в корпусе 2.5-дюймового форм-фактора, толщина которого составляет 15 мм.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
2080
Максимальный ресурс записи (TBW)
12250
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
13.3
Страна производитель
Китай
Описание
Серверный SSD Intel DC P4610 Series – профессиональное оборудование от всемирно известного производителя компьютерных компонентов. Устройство предназначено для работы в составе серверов, к которым предъявляется повышенный уровень требований с точки зрения скорости обработки информации. Демонстрируемую накопителем производительность ярко характеризуют числа: максимальная скорость чтения равна 3200 МБ/с, а максимальная скорость записи – 2080 МБ/с. Как и любой серверный SSD высокого класса, Intel DC P4610 Series отличается крайне значительным ресурсом: величина данного показателя равна 12250 TBW. Физический интерфейс, используемый накопителем – U.2. Модель собрана в корпусе 2.5-дюймового форм-фактора, толщина которого составляет 15 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...