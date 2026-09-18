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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
1600
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3200
Скорость записи, Мб/с
2080
Максимальный ресурс записи (TBW)
12250
Энергопотребление
13.3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
75 770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 254409
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Описание товара Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083)
Серверный SSD Intel DC P4610 Series – профессиональное оборудование от всемирно известного производителя компьютерных компонентов. Устройство предназначено для работы в составе серверов, к которым предъявляется повышенный уровень требований с точки зрения скорости обработки информации. Демонстрируемую накопителем производительность ярко характеризуют числа: максимальная скорость чтения равна 3200 МБ/с, а максимальная скорость записи – 2080 МБ/с. Как и любой серверный SSD высокого класса, Intel DC P4610 Series отличается крайне значительным ресурсом: величина данного показателя равна 12250 TBW. Физический интерфейс, используемый накопителем – U.2. Модель собрана в корпусе 2.5-дюймового форм-фактора, толщина которого составляет 15 мм.
Серверный SSD Intel DC P4610 Series – профессиональное оборудование от всемирно известного производителя компьютерных компонентов. Устройство предназначено для работы в составе серверов, к которым предъявляется повышенный уровень требований с точки зрения скорости обработки информации. Демонстрируемую накопителем производительность ярко характеризуют числа: максимальная скорость чтения равна 3200 МБ/с, а максимальная скорость записи – 2080 МБ/с. Как и любой серверный SSD высокого класса, Intel DC P4610 Series отличается крайне значительным ресурсом: величина данного показателя равна 12250 TBW. Физический интерфейс, используемый накопителем – U.2. Модель собрана в корпусе 2.5-дюймового форм-фактора, толщина которого составляет 15 мм.
Накопитель SSD Intel Original DC P4610 1600Gb (SSDPE2KE016T801 978083) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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