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SSD Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S) купить в Москве
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Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S)

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Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S) - фото 2
Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S) - фото 2
  • Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404054
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S)

960 ГБ SSD-накопитель Transcend 220S [TS960GSSD220S] - оптимальный вариант для простого и эффективного тюнинга компьютера или ноутбука, способный значительно ускорить загрузку ОС и ресурсоемких приложений. Эта модель с интерфейсом подключения SATA III имеет объем 960 ГБ и демонстрирует скорость записи данных на уровне 450 Мбайт/с, при этом скорость считывания достигает 550 Мбайт/с. Накопитель относится к устройствам 2.5-дюймового форм-фактора и имеет контроллер Silicon Motion SM2256, управляющий работойипов памяти TLC. Поддерживая режим SATA Device Sleep Mode (DevSleep), твердотельный накопитель Transcend 220S [TS960GSSD220S] обеспечивает экономию заряда батареи ноутбука и увеличивает время его автономной работы. Бесшумно работающий модуль долговременной памяти с низким энергопотреблением рассчитан на питание от разъема SATA 15 pin.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend 220S 960Gb (TS960GSSD220S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Описание
960 ГБ SSD-накопитель Transcend 220S [TS960GSSD220S] - оптимальный вариант для простого и эффективного тюнинга компьютера или ноутбука, способный значительно ускорить загрузку ОС и ресурсоемких приложений. Эта модель с интерфейсом подключения SATA III имеет объем 960 ГБ и демонстрирует скорость записи данных на уровне 450 Мбайт/с, при этом скорость считывания достигает 550 Мбайт/с. Накопитель относится к устройствам 2.5-дюймового форм-фактора и имеет контроллер Silicon Motion SM2256, управляющий работойипов памяти TLC. Поддерживая режим SATA Device Sleep Mode (DevSleep), твердотельный накопитель Transcend 220S [TS960GSSD220S] обеспечивает экономию заряда батареи ноутбука и увеличивает время его автономной работы. Бесшумно работающий модуль долговременной памяти с низким энергопотреблением рассчитан на питание от разъема SATA 15 pin.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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