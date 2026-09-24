Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI
**Твердотельный накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI** ADATA SC730 — это надёжный и быстрый твердотельный накопитель, который станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное решение для хранения данных. **Основные характеристики:** * **Номинальный объём:** 1000 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, приложений и игр. * **Максимальная скорость чтения и записи:** 600 МБ/с — быстрый доступ к вашим данным и высокая производительность. * **Тип интерфейса:** USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2) с поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с — совместимость с различными устройствами и высокая скорость передачи данных. Компактный и стильный дизайн накопителя ADATA SC730 позволит вам легко носить его с собой и использовать на разных устройствах. Выбирая ADATA SC730, вы получаете надёжное и быстрое решение для хранения данных, которое поможет вам повысить производительность и эффективность работы.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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