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SSD Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI купить в Москве
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Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI

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Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 1
Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 2
Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 3
Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 4
Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 5
Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 6
Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 7
Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
внешний
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB, USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
600
Скорость записи, Мб/с
600
  • Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 1
  • Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 2
  • Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 3
  • Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 4
  • Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 5
  • Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 6
  • Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 7
  • Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718767
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
внешний
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB, USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
600
Скорость записи, Мб/с
600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
24

Описание товара Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI

**Твердотельный накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI** ADATA SC730 — это надёжный и быстрый твердотельный накопитель, который станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное решение для хранения данных. **Основные характеристики:** * **Номинальный объём:** 1000 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, приложений и игр. * **Максимальная скорость чтения и записи:** 600 МБ/с — быстрый доступ к вашим данным и высокая производительность. * **Тип интерфейса:** USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2) с поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с — совместимость с различными устройствами и высокая скорость передачи данных. Компактный и стильный дизайн накопителя ADATA SC730 позволит вам легко носить его с собой и использовать на разных устройствах. Выбирая ADATA SC730, вы получаете надёжное и быстрое решение для хранения данных, которое поможет вам повысить производительность и эффективность работы.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
внешний
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
USB, USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
600
Скорость записи, Мб/с
600
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI** ADATA SC730 — это надёжный и быстрый твердотельный накопитель, который станет отличным выбором для тех, кто ищет эффективное решение для хранения данных. **Основные характеристики:** * **Номинальный объём:** 1000 ГБ — достаточно места для хранения всех ваших файлов, приложений и игр. * **Максимальная скорость чтения и записи:** 600 МБ/с — быстрый доступ к вашим данным и высокая производительность. * **Тип интерфейса:** USB 3.1 (USB 3.2 Gen 2, USB 3.1 Gen 2) с поддержкой скорости передачи данных до 10 Гбит/с — совместимость с различными устройствами и высокая скорость передачи данных. Компактный и стильный дизайн накопителя ADATA SC730 позволит вам легко носить его с собой и использовать на разных устройствах. Выбирая ADATA SC730, вы получаете надёжное и быстрое решение для хранения данных, которое поможет вам повысить производительность и эффективность работы.


Теги товара: 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND, 3D NAND
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