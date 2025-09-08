Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV7000-t Series (NT01NV7000T-1T0-E4X)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV7000-t Series (NT01NV7000T-1T0-E4X)
1000 ГБ M.2 NVMe накопитель Netac NV7000-t [NT01NV7000t-1T0-E4X] устанавливается в интерфейс PCIe 4.0 x4 на материнской плате ноутбука или ПК. При наибольшей скорости чтения данных 7300 МБайт/сек и записи на скорости 6600 МБайт/сек устройство долговременной памяти гарантирует быструю загрузку ОС и любого софта. Накопитель емкостью 1000 ГБ также обеспечит хранение больших объемов софта, мультимедиа и документов. M.2 накопитель формата 2280 Netac NV7000-t [NT01NV7000t-1T0-E4X] с ресурсом записи до 640 ТБ может быть установлен в игровую консоль PlayStation 5. Особенностью модели является включенный в комплект черный радиатор из алюминия, монтируемый поверх чипов памяти 3D NAND. Благодаря ему обеспечивается нормальная рабочая температура для накопителя, работающего в напряженном тепловом режиме.
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Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd! Свои функции выполняет на 5+! Рекомендую товар и продавца!
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 Netac 1.0Tb NV7000-t Series (NT01NV7000T-1T0-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
Отличный ssd! Свои функции выполняет на 5+! Рекомендую товар и продавца!