Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
499
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 770 руб.
В наличии
Код товара: 498490
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
499
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
40
Описание товара Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS)
M.2 накопитель ExeGate NextPro UV500TS480 предназначен для использования в системах с повышенными требованиями к скорости обработки ресурсов и стабильности работы. С емкостью 480 ГБ он помогает ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео и выполнении других ресурсоемких задач. Подключение к материнской плате осуществляется посредством интерфейса SATA III. В режиме последовательного чтения накопитель обеспечивает скорость в пределах 568 Мбайт/сек. Поддержка технологий S.M.A.R.T и TRIM способствует повышению стабильности в эксплуатации ExeGate NextPro UV500TS480.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 6 440 руб.1610 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350 Panther 512Gb (AP512GAS350-1)
-
В наличииЦена 6 440 руб.1610 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer AS350X Panther 512Gb (AP512GAS350XR-1)
-
В наличииЦена 6 560 руб.1640 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S)
-
В наличииЦена 6 600 руб.1650 руб. в СплитSSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D...
-
В наличииЦена 6 640 руб.1660 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 480Гб (NT01SA500-480-S3X)
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power Slim S55 480Gb 2.5 (SP480GBSS3S55S2...
-
В наличииЦена 6 720 руб.1680 руб. в СплитНакопитель SSD Netac SA500 512Гб (NT01SA500-512-S3X)
-
В наличииЦена 6 850 руб.1713 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535S Series 480Gb (NT01N535S-480G-S3X)
-
В наличииЦена 6 870 руб.1718 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate UV500NextPro+ 512Gb (EX280463RUS)
-
В наличииЦена 6 950 руб.1738 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston A400 240Gb (SA400S37/240G)
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 512Gb (NT01N5M-512G-M3X)
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
499
Максимальный ресурс записи (TBW)
200
Время наработки на отказ, час
1800000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ExeGate NextPro UV500TS480 предназначен для использования в системах с повышенными требованиями к скорости обработки ресурсов и стабильности работы. С емкостью 480 ГБ он помогает ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео и выполнении других ресурсоемких задач. Подключение к материнской плате осуществляется посредством интерфейса SATA III. В режиме последовательного чтения накопитель обеспечивает скорость в пределах 568 Мбайт/сек. Поддержка технологий S.M.A.R.T и TRIM способствует повышению стабильности в эксплуатации ExeGate NextPro UV500TS480.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6770 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate UV500MNextPro 480 Gb (EX280466RUS)