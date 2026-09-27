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SSD Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S) купить в Москве
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Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S)

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Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S) - фото 1
Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
  • Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S) - фото 1
  • Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264619
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х9х7
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S)

128 ГБ SSD-накопитель Transcend 230S призван преодолевать ограничения. Использование им интерфейса SATA III и высокопроизводительного контроллера Transcend TS6510, а также чипов памяти TLC 3D V-NAND гарантирует ускорение запуска приложений и загрузки системы в целом. Модель демонстрирует быстродействие как при чтении (550 Мбайт/с), так и при записи (400 Мбайт/с). Форм-фактор 2.5" говорит о мобильности и легкой модернизации Transcend 230S. Поддержка режима SATA Device Sleep Mode (DevSleep) способствует снижению энергопотребления. Благодаря этому вы сможете увеличить длительность функционирования ноутбука при выборе автономного режима. Надежность аксессуара обусловливает поддержка функций удаления файлов и сбора агрессивного мусора. Это способствует увеличению срока службы, а также повышению надежности и эффективности работы модели. Объем накопителя 128 ГБ позволит хранить внушительное количество данных.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
mSATA
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
да
Страна производитель
Китай
Описание
128 ГБ SSD-накопитель Transcend 230S призван преодолевать ограничения. Использование им интерфейса SATA III и высокопроизводительного контроллера Transcend TS6510, а также чипов памяти TLC 3D V-NAND гарантирует ускорение запуска приложений и загрузки системы в целом. Модель демонстрирует быстродействие как при чтении (550 Мбайт/с), так и при записи (400 Мбайт/с). Форм-фактор 2.5" говорит о мобильности и легкой модернизации Transcend 230S. Поддержка режима SATA Device Sleep Mode (DevSleep) способствует снижению энергопотребления. Благодаря этому вы сможете увеличить длительность функционирования ноутбука при выборе автономного режима. Надежность аксессуара обусловливает поддержка функций удаления файлов и сбора агрессивного мусора. Это способствует увеличению срока службы, а также повышению надежности и эффективности работы модели. Объем накопителя 128 ГБ позволит хранить внушительное количество данных.


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Отзывы


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