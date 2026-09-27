Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Transcend MSA230S 128GB (TS128GMSA230S)
128 ГБ SSD-накопитель Transcend 230S призван преодолевать ограничения. Использование им интерфейса SATA III и высокопроизводительного контроллера Transcend TS6510, а также чипов памяти TLC 3D V-NAND гарантирует ускорение запуска приложений и загрузки системы в целом. Модель демонстрирует быстродействие как при чтении (550 Мбайт/с), так и при записи (400 Мбайт/с). Форм-фактор 2.5" говорит о мобильности и легкой модернизации Transcend 230S. Поддержка режима SATA Device Sleep Mode (DevSleep) способствует снижению энергопотребления. Благодаря этому вы сможете увеличить длительность функционирования ноутбука при выборе автономного режима. Надежность аксессуара обусловливает поддержка функций удаления файлов и сбора агрессивного мусора. Это способствует увеличению срока службы, а также повышению надежности и эффективности работы модели. Объем накопителя 128 ГБ позволит хранить внушительное количество данных.
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