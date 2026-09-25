Top.Mail.Ru
SSD SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) - фото 1
SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) - фото 2
SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) - фото 3
SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
2800
  • SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) - фото 1
  • SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) - фото 2
  • SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) - фото 3
  • SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741394
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
2800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
25

Описание товара SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X)

SSD накопитель NETAC NV30ES 256ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.

Отзывы о товаре SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
NETAC
Форм-фактор
M.2 2242
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
3300
Скорость записи, Мб/с
2800
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопитель NETAC NV30ES 256ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SSD накопитель Netac SSD NV30ES 256GB PCIe 3 x4 M.2 2242 NVMe 3D NAND, R/W up to 3100/2300MB/s, 3y wty, (replaced NT01N930ES-256G-E2X) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...