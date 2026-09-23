Накопитель SSD Netac SA500 480Гб (NT01SA500-480-S3X)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 750 руб.
В наличии
Код товара: 546346
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
6 750 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х1
Вес, г.
55
Описание товара Накопитель SSD Netac SA500 480Гб (NT01SA500-480-S3X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
520
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
240
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Накопитель SSD Netac SA500 480Гб (NT01SA500-480-S3X) - по цене 6750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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