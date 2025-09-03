Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] с объемом 256 ГБ ориентирован на использование в качестве системного диска производительных универсальных компьютеров. Соответствие форм-фактору 2280 гарантирует устройству совместимость почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Модель использует для обмена информацией высокоскоростной интерфейс PCI-E 3.x x4. Накопитель поддерживает алгоритм коррекции ошибок LDPC и мониторинг S.M.A.R.T. Команда TRIM оптимизирует дисковое пространство и улучшает быстродействие. SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] обеспечивает скорость последовательного чтения до 2100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 1000 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую производительность файловых операций в офисных пакетах, архиваторах, файловых менеджерах и другом типовом программном обеспечении. В комплектацию накопителя входит радиатор из алюминия, который исключает перегрев устройства при любых нагрузках. Это необходимо для стабильности скоростных характеристик. Максимальный ресурс записи модели – 65 ТБ.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Достоинства:
Комментарий:
Ну средненький М2. Встала сразу определилась. Работает. Месяц теста- все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар за свои деньги, переустановил на него винду и компьютер теперь летает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший накопитель. Характеристики все как в описании. Сильно не греется. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный производитель, давно использую его продукты. Скорость соответствует заявленным характеристикам Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
очень шустро работает. скорость держит в нагрузке. советую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
При установке на него операционной системы выдает ошибку ssd error
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую Все хорошо. Завелась с первого раза. Работает все отлично. Скорость отличная даже выше заявленных, установил Windows 11 без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все целое, осталось только установить в ПК и проверил на скорость и температуру в процессе эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
отличный ссд, грузится быстро, радиатор правда поставил на другой ссд, где мне кажется нужнее
Достоинства:
Комментарий:
На orange pi 3b встал без проблем. закинул систему на этот диск, запустил и все работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Диск как диск. Скорости хорошие, под винду самое то. Я не энтузиаст, поэтому проверять с помощью различных программ смысла не вижу, главное - чтобы работало. Посмотрим, сколько проживёт.
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратный и качественный товар. Безопасная упаковка. Выглядит симпатично. Радиатор пришел отдельно упакованным - устанавливал сам, снял защитную пленку и приклеил. Выглядит достаточно \"богато\" при лаконичным внешнем виде.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги это отличный ССД, скорости конечно не ВАУ, но уж намного лучше чем обычный САТА. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем с совместимостью. Работает быстро. Самое главное - отлично держит температуру при тяжёлых программах
Достоинства:
Комментарий:
еще не использовалась, только поставил в компьютер
Достоинства:
Комментарий:
хороший ссдшник, быстрый, надёжный, и греется не очень сильно
Достоинства:
Комментарий:
Габариты соответствуют, объем тоже, отформатировался.
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)
Достоинства:
Комментарий:
Ну средненький М2. Встала сразу определилась. Работает. Месяц теста- все хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар за свои деньги, переустановил на него винду и компьютер теперь летает
Достоинства:
Комментарий:
Хороший накопитель. Характеристики все как в описании. Сильно не греется. Работает без нареканий.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный производитель, давно использую его продукты. Скорость соответствует заявленным характеристикам Рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
очень шустро работает. скорость держит в нагрузке. советую к приобретению
Достоинства:
Комментарий:
При установке на него операционной системы выдает ошибку ssd error
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую Все хорошо. Завелась с первого раза. Работает все отлично. Скорость отличная даже выше заявленных, установил Windows 11 без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Пришло все целое, осталось только установить в ПК и проверил на скорость и температуру в процессе эксплуатации
Достоинства:
Комментарий:
отличный ссд, грузится быстро, радиатор правда поставил на другой ссд, где мне кажется нужнее
Достоинства:
Комментарий:
На orange pi 3b встал без проблем. закинул систему на этот диск, запустил и все работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Диск как диск. Скорости хорошие, под винду самое то. Я не энтузиаст, поэтому проверять с помощью различных программ смысла не вижу, главное - чтобы работало. Посмотрим, сколько проживёт.
Достоинства:
Комментарий:
Аккуратный и качественный товар. Безопасная упаковка. Выглядит симпатично. Радиатор пришел отдельно упакованным - устанавливал сам, снял защитную пленку и приклеил. Выглядит достаточно \"богато\" при лаконичным внешнем виде.
Достоинства:
Комментарий:
За свои деньги это отличный ССД, скорости конечно не ВАУ, но уж намного лучше чем обычный САТА. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Без проблем с совместимостью. Работает быстро. Самое главное - отлично держит температуру при тяжёлых программах
Достоинства:
Комментарий:
еще не использовалась, только поставил в компьютер
Достоинства:
Комментарий:
хороший ссдшник, быстрый, надёжный, и греется не очень сильно
Достоинства:
Комментарий:
Габариты соответствуют, объем тоже, отформатировался.