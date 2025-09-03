Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)

17 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
65
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 560 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 604990
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)
6 560 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
65
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)

SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] с объемом 256 ГБ ориентирован на использование в качестве системного диска производительных универсальных компьютеров. Соответствие форм-фактору 2280 гарантирует устройству совместимость почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Модель использует для обмена информацией высокоскоростной интерфейс PCI-E 3.x x4. Накопитель поддерживает алгоритм коррекции ошибок LDPC и мониторинг S.M.A.R.T. Команда TRIM оптимизирует дисковое пространство и улучшает быстродействие. SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] обеспечивает скорость последовательного чтения до 2100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 1000 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую производительность файловых операций в офисных пакетах, архиваторах, файловых менеджерах и другом типовом программном обеспечении. В комплектацию накопителя входит радиатор из алюминия, который исключает перегрев устройства при любых нагрузках. Это необходимо для стабильности скоростных характеристик. Максимальный ресурс записи модели – 65 ТБ.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS)

Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Лев С.

Достоинства:


Комментарий:
Ну средненький М2. Встала сразу определилась. Работает. Месяц теста- все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар за свои деньги, переустановил на него винду и компьютер теперь летает
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший накопитель. Характеристики все как в описании. Сильно не греется. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Отличный производитель, давно использую его продукты. Скорость соответствует заявленным характеристикам Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень шустро работает. скорость держит в нагрузке. советую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
При установке на него операционной системы выдает ошибку ssd error
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую Все хорошо. Завелась с первого раза. Работает все отлично. Скорость отличная даже выше заявленных, установил Windows 11 без проблем
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все целое, осталось только установить в ПК и проверил на скорость и температуру в процессе эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ссд, грузится быстро, радиатор правда поставил на другой ссд, где мне кажется нужнее
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сидлер Илья

Достоинства:


Комментарий:
На orange pi 3b встал без проблем. закинул систему на этот диск, запустил и все работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Трофим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Диск как диск. Скорости хорошие, под винду самое то. Я не энтузиаст, поэтому проверять с помощью различных программ смысла не вижу, главное - чтобы работало. Посмотрим, сколько проживёт.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
A V

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратный и качественный товар. Безопасная упаковка. Выглядит симпатично. Радиатор пришел отдельно упакованным - устанавливал сам, снял защитную пленку и приклеил. Выглядит достаточно \"богато\" при лаконичным внешнем виде.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги это отличный ССД, скорости конечно не ВАУ, но уж намного лучше чем обычный САТА. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем с совместимостью. Работает быстро. Самое главное - отлично держит температуру при тяжёлых программах
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
еще не использовалась, только поставил в компьютер
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ренат А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ссдшник, быстрый, надёжный, и греется не очень сильно
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Габариты соответствуют, объем тоже, отформатировался.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
65
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] с объемом 256 ГБ ориентирован на использование в качестве системного диска производительных универсальных компьютеров. Соответствие форм-фактору 2280 гарантирует устройству совместимость почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Модель использует для обмена информацией высокоскоростной интерфейс PCI-E 3.x x4. Накопитель поддерживает алгоритм коррекции ошибок LDPC и мониторинг S.M.A.R.T. Команда TRIM оптимизирует дисковое пространство и улучшает быстродействие. SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] обеспечивает скорость последовательного чтения до 2100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 1000 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую производительность файловых операций в офисных пакетах, архиваторах, файловых менеджерах и другом типовом программном обеспечении. В комплектацию накопителя входит радиатор из алюминия, который исключает перегрев устройства при любых нагрузках. Это необходимо для стабильности скоростных характеристик. Максимальный ресурс записи модели – 65 ТБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
03.09.2025
Лев С.

Достоинства:


Комментарий:
Ну средненький М2. Встала сразу определилась. Работает. Месяц теста- все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
28.08.2025
Николай Е.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный товар за свои деньги, переустановил на него винду и компьютер теперь летает
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Елена Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший накопитель. Характеристики все как в описании. Сильно не греется. Работает без нареканий.
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Максим

Достоинства:


Комментарий:
Отличный производитель, давно использую его продукты. Скорость соответствует заявленным характеристикам Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
24.07.2025
Александр Д.

Достоинства:


Комментарий:
очень шустро работает. скорость держит в нагрузке. советую к приобретению
Источник: Яндекс Маркет
20.06.2025
Виталий Р.

Достоинства:


Комментарий:
При установке на него операционной системы выдает ошибку ssd error
Источник: Яндекс Маркет
16.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую Все хорошо. Завелась с первого раза. Работает все отлично. Скорость отличная даже выше заявленных, установил Windows 11 без проблем
Источник: Яндекс Маркет
03.06.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пришло все целое, осталось только установить в ПК и проверил на скорость и температуру в процессе эксплуатации
Источник: Яндекс Маркет
02.06.2025
Максим С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный ссд, грузится быстро, радиатор правда поставил на другой ссд, где мне кажется нужнее
Источник: Яндекс Маркет
30.05.2025
Сидлер Илья

Достоинства:


Комментарий:
На orange pi 3b встал без проблем. закинул систему на этот диск, запустил и все работает как надо
Источник: Яндекс Маркет
19.05.2025
Трофим Х.

Достоинства:


Комментарий:
Диск как диск. Скорости хорошие, под винду самое то. Я не энтузиаст, поэтому проверять с помощью различных программ смысла не вижу, главное - чтобы работало. Посмотрим, сколько проживёт.
Источник: Яндекс Маркет
16.05.2025
A V

Достоинства:


Комментарий:
Аккуратный и качественный товар. Безопасная упаковка. Выглядит симпатично. Радиатор пришел отдельно упакованным - устанавливал сам, снял защитную пленку и приклеил. Выглядит достаточно \"богато\" при лаконичным внешнем виде.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
За свои деньги это отличный ССД, скорости конечно не ВАУ, но уж намного лучше чем обычный САТА. Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
12.05.2025
Роман

Достоинства:


Комментарий:
Без проблем с совместимостью. Работает быстро. Самое главное - отлично держит температуру при тяжёлых программах
Источник: Яндекс Маркет
10.05.2025
Олег С.

Достоинства:


Комментарий:
еще не использовалась, только поставил в компьютер
Источник: Яндекс Маркет
13.04.2025
Ренат А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший ссдшник, быстрый, надёжный, и греется не очень сильно
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Александр В.

Достоинства:


Комментарий:
Габариты соответствуют, объем тоже, отформатировался.


Накопитель SSD A-Data M.2 2280 256GB (ALEG-710-256GCS) - стоимость товара 6560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...