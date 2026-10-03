Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Multi Vendor 3.84TB (4XB7A38275)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
486
Скорость записи, Мб/с
459
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
178 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640167
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
6
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
19
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
486
Скорость записи, Мб/с
459
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х1
Вес, г.
220
Описание товара Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Multi Vendor 3.84TB (4XB7A38275)
Твердотельный накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.84TB — это устройство для хранения данных, которое используется в серверах и других системах с поддержкой горячей замены (Hot Swap).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
6
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Ширина, см
19
Форм-фактор
2.5"
Объем
3840
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
486
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
459
Страна производитель
Китай
Твердотельный накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 3.84TB — это устройство для хранения данных, которое используется в серверах и других системах с поддержкой горячей замены (Hot Swap).
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD Lenovo ThinkSystem 2.5" Multi Vendor 3.84TB (4XB7A38275) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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