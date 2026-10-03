Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI)
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 970 [SLEG-970-2000GCI] ориентирован на оснащение узкоспециализированных рабочих станций и мощных игровых компьютеров. Устройство работает под управлением контроллера Phison PS5026 E26, имеет объем 2000 ГБ и отличается высочайшей производительностью. Модель обеспечивает скорость последовательного чтения и последовательной записи до 10000 МБ/с. Накопитель минимизирует время выполнения файловых операций в любых программах и операционных системах. Для обмена данными используется высокоскоростной интерфейс PCI-E 5.0 x4. SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 970 [SLEG-970-2000GCI] соответствует форм-фактору 2280 и устанавливается с использованием ключа M. Особенностью устройства является активное охлаждение. Радиатор и вентилятор исключают перегрев накопителя при любых нагрузках и предотвращают падение производительности. Высокий уровень быстродействия модели также поддерживает DRAM буфер, влияние которого особенно велико при обработке большого количества мелких или сильно фрагментированных файлов. Максимальный ресурс записи накопителя составляет 1400 ТБ.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 44 480 руб.11120 руб. в СплитНакопитель SSD Intel 2.5" D7-P5530 960Gb (SSDPF2KX960HZN1)
-
В наличииЦена 45 360 руб.11340 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung PM893 480GB (MZ7L3480HCHQ-00A07)
-
В наличииЦена 46 070 руб.11518 руб. в СплитНакопитель SSD Western Digital Black SN5000 4Tb (WDS400T4B0E)
-
В наличииЦена 52 300 руб.13075 руб. в СплитНакопитель SSD Western Digital Black SN8100 2Tb (WDS200T1X0M)
-
В наличииЦена 53 440 руб.13360 руб. в СплитНакопитель SSD Intel Original SATA III 480Gb (SSDSC2KB480GZ01 99...
-
В наличииЦена 54 520 руб.13630 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 4Tb P400 Lite (P400LP4KGM28H)
-
В наличииЦена 55 240 руб.13810 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 4Tb P400 V4 (P400VP4TBM28H)
-
В наличииЦена 57 180 руб.14295 руб. в СплитНакопитель SSD NVME M.2 2280 400GB SNV5420-400G SYNOLOGY
-
В наличииЦена 57 220 руб.14305 руб. в СплитНакопитель SSD Western Digital Black SN7100 4Tb (WDS400T4X0E)
-
В наличииЦена 57 300 руб.14325 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 4.0Tb (SKC3000D/4096G)
-
В наличииЦена 59 190 руб.14798 руб. в СплитНакопитель SSD WD Black SN850X 4TB (WDS400T2X0E)
-
В наличииЦена 64 100 руб.16025 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 2TB 870 EVO (MZ-77E2T0BW)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data LEGEND 970 2TB M.2 (SLEG-970-2000GCI)