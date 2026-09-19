Накопитель SSD Hikvision E1000 Series 1024Gb (HS-SSD-E1000/1024G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Hikvision E1000 Series 1024Gb (HS-SSD-E1000/1024G)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 640 ТБ, 1800, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X)
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R)
-
В наличииЦена 12 550 руб.3138 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer SATA 2.5" 1TB (AP1TBAS350XR-1)
-
В наличииЦена 12 790 руб.3198 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G)
-
В наличииЦена 13 080 руб.3270 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X)
-
В наличииЦена 13 420 руб.3355 руб. в СплитНакопитель SSD WD 500G SATA III Blue SA510 (WDS500G3B0A)
-
В наличииЦена 13 440 руб.3360 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 1Tb (NT01N600S-001T-S3X)
-
В наличииЦена 13 570 руб.3393 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate...
-
В наличииЦена 13 640 руб.3410 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 1Tb (NT01N5M-001T-M3X)
-
В наличииЦена 13 690 руб.3423 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power A56 1Tb (SP001TBSS3A56A25)
-
В наличииЦена 13 690 руб.3423 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Теги товара: TLC, 1024 ГБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, 640 ТБ, 1800, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, 1024 ГБ
Отзывы о товаре Накопитель SSD Hikvision E1000 Series 1024Gb (HS-SSD-E1000/1024G)