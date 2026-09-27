Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280)
SSD M.2 накопитель KingSpec NX-1TB с объемом 1024 ГБ – оснащение для производительных универсальных компьютеров. Устройство соответствует самому распространенному форм-фактору – 2280. Модель совместима почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Обмен данными производится с помощью высокоскоростного интерфейса PCIe 3.0 x4. Накопитель поддерживает алгоритм ECC для предотвращения ошибок чтения. Надежность устройства выражена средним временем наработки на отказ 1000000 ч. Накопитель KingSpec NX-1TB обеспечивает скорость последовательного чтения до 3400 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 3100 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую скорость выполнения файловых операций в любых программах и операционных системах. Накопитель защищен от перегрева и падения производительности графеновым рассеивателем тепла в виде наклейки.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 210 руб.3053 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X)
-
В наличииЦена 12 460 руб.3115 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R)
-
В наличииЦена 13 130 руб.3283 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X)
-
В наличииЦена 13 140 руб.3285 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate...
-
В наличииЦена 14 610 руб.3653 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/...
-
В наличииЦена 14 860 руб.3715 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)
-
В наличииЦена 15 010 руб.3753 руб. в СплитНакопитель SSD Netac M.2 2280 NV2000 NVMe PCIe 1Tb (NT01NV2000-1...
-
В наличииЦена 15 110 руб.3778 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS
-
В наличииЦена 15 260 руб.3815 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
-
В наличииЦена 15 430 руб.3858 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer SATA 2.5" 1TB (AP1TBAS350XR-1)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 1.0Tb M.2 (NX-1TB 2280)